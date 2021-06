Επανατοποθέτηση σε εποχή αλλαγών για το επιχειρείν

Το Τοπικό Δίκτυο στην Ελλάδα, UN Global Compact Network Hellas, από φέτος τον Ιανουάριο αποτελεί αυτόνομο φορέα, μια μετεξέλιξη που έρχεται σε μια εποχή που ο τρόπος του επιχειρείν έχει αλλάξει θεμελιωδώς.

Η κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, executive director UN Global Compact Network Hellas, μιλά στη «Ν» για την ανάγκη περαιτέρω υποστήριξης των επιχειρήσεων, σε μια εποχή που αναδύονται προκλήσεις με τις νέες απαιτήσεις στις εκθέσεις βιωσιμότητας ώστε οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τη στρατηγική, τους στόχους τους, τον ρόλο του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης, τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση και την αλυσίδα αξίας της και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναγνωρίσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναφέρουν.

Τι σηµαίνει πρακτικά η αυτόνοµη παρουσία του Global Compact στην Ελλάδα, έπειτα από µια µακρά περίοδο που είχε παρουσία µέσω του CSR Hellas

«Το UN Global Compact έχει αλλάξει σταδιακά, κατά την τελευταία πενταετία, τη σχέση του και τη λειτουργία των ανά τον κόσμο Τοπικών του Δικτύων. Έχει θέσει ως απαραίτητη προϋπόθεση την απόκτηση νομικής οντότητας προκειμένου τα Τοπικά Δίκτυα, ως επίσημα κανάλια προώθησης των Δέκα Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου (Global Compact) και των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals-SGDs) των Ηνωμένων Εθνών (Η.Ε.), να λειτουργούν ως ανεξάρτητοι φορείς. Το Τοπικό Δίκτυο στην Ελλάδα, UN Global Compact Network Hellas, από φέτος τον Ιανουάριο με την υποστήριξη μεγάλων και μικρομεσαίων (μμε) ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων, που έχουν υπογράψει το Οικουμενικό Σύμφωνο των Η.Ε., αποτελεί πλέον έναν αυτόνομο φορέα άμεσα συνδεδεμένο με το UN Global Compact, τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία εταιρικής βιώσιμης ανάπτυξης στον κόσμο. Αυτή η μετεξέλιξη του φορέα έρχεται σε μια εποχή που ο τρόπος του επιχειρείν έχει θεμελιωδώς αλλάξει. Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι συνυφασμένησήμερα με την αποτελεσματικότητα, την καινοτομία και τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον και υπό τις νέες προκλήσεις και συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία, οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να ανταποκριθούν στις αυξημένες προσδοκίες των επενδυτών, των πελατών, της κοινωνίας και των εργαζομένων με περισσότερη διαφάνεια και με την οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης. Στη συνθετότητα αυτή, το UN Global Compact Network Hellas υποστηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις στην επίτευξη των στόχων τους αναφορικά με τη βιωσιμότητα, την εφαρμογή της δέσμευσης τους για τον σεβασμό των ανθρώπινων αρχών και τη συνεργασία τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη, υπηρετώντας το όραμα “One Global Compact” μέσω μιας εθνικής-παγκόσμιας προσέγγισης των προκλήσεων της βιώσιμης ανάπτυξης».

Σχεδιάζετε να απευθυνθείτε σε ευρύτερο κοινό και να ενισχύσετε τις συνεργασίες σας µε άλλους φορείς στο εξής;

«Το UN Global Compact Network Hellas χαρακτηρίζεται από πολυσυμμετοχικότητα, καθώς εκτός από επιχειρήσεις, μέλη του είναι, επίσης, φορείς της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικοί σύνδεσμοι και ΜΚΟ. Η σύμπραξη με όλους τους συμμέτοχους σε συνδυασμό με το κύρος, τη γνώση και την εμπειρία που φέρουν τα Ηνωμένα Έθνη (Η.Ε.) συγκροτούν το πλαίσιο μέσα στο οποίο η υπεύθυνη επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας μπορεί να ξεχωρίσει και να συνδιαμορφώσει την παγκόσμια ατζέντα για τη βιωσιμότητα.Έτσι λοιπόν, η ίδια η δομή αλλά και ο ρόλος του UN Global Compact Network Hellas το καθιστούν συνδετικό κρίκο μεταξύ των επιχειρήσεων και της κυβέρνησης, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των επενδυτών και των Η.Ε. Με το βλέμμα στο μέλλον, ο φορέας φιλοδοξεί να υποστηρίξει και να αναδείξει το συλλογικό αποτύπωμα της βιώσιμης ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων, που υιοθετούν, ενσωματώνουν και εφαρμόζουν τις Δέκα Αρχές και συμβάλλουν στην επίτευξη των SDGs. Αυτό μπορεί να καταστεί δυνατό μέσω της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας αλλά και ενός ευρύτερου περιβάλλοντος που δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τους μετασχηματισμούς που χρειάζονται. Μόνο με τη συνεργασία όλων των μερών για την ανάληψη δράσεων, όπως άλλωστε προτάσσει και ο SDG #17, μπορούμε να καταφέρουμε όλα όσα επιθυμούμε προκειμένου να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο κόσμο. Σε αυτές τις πρωτοβουλίες και αλλαγές θέλουμε φυσικά δίπλα μας και μαζί μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες ενστερνίζονται το ηθικό επιχειρείν και τη βιώσιμη ανάπτυξη και υποστηρίζουν το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας».



Ποιο είναι σήµερα το αποτύπωµα του Global Compact στη χώρα µας, σε επίπεδο µελών, συνεργασιών, προγραµµάτων κ.ο.κ.;

«Σήμερα, 80 ελληνικές επιχειρήσεις, διαφόρων κλάδων και διαφορετικού μεγέθους, και φορείς όπως πανεπιστήμια, τοπική αυτοδιοίκηση, σύλλογοι, ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, έχουν υπογράψει το Global Compact. Στο δυναμικό των μελών βρίσκονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες και πρωτοπόρες επιχειρήσεις της Ελλάδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν όμως και πολλές μμε μέλη που έχουν αντιληφθεί τα οφέλη της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία και είναι προετοιμασμένες για τις προσκλήσεις που έρχονται στο άμεσο μέλλον».

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες στρατηγικής του δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ε.Ε.) πρόσφατα παρουσίασε μια δέσμη μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοροών σε βιώσιμες δραστηριότητες σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο (European Green Deal), την ταξινομία της Ε.Ε. (EU Taxonomy) και τους SDGs. Με στόχο μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη μέχρι το 2050, στο πακέτο των μέτρων περιλαμβάνεται η αποσαφήνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων που συμβάλλουν περισσότερο στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Ε.Ε. και η πρόταση οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας από τις επιχειρήσεις (Corporate Social Reporting Directive - CSRD) μέσω των οποίων θα παρέχεται στους επενδυτές, στις χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και στο ευρύ κοινό η πρόσβαση σε αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες. Είναι σημαντικό ότι η νέα πρόταση επεκτείνει τον αριθμό των υπόχρεων επιχειρήσεων από 11.000 σε σχεδόν 50.000, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις μεγάλες και τις εισηγμένες επιχειρήσεις (εξαιρώντας τις πολύ μικρές). Πρακτικά, η νέα οδηγία διαμορφώνει νέες απαιτήσεις στις εκθέσεις βιωσιμότητας, ώστε οι επιχειρήσεις να δημοσιοποιούν πληροφορίες αναφορικά με τη στρατηγική, τους στόχους τους, τον ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου και της διοίκησης, τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιχείρηση και την αλυσίδα αξίας της και τον τρόπο με τον οποίο έχουν αναγνωρίσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αναφέρουν. Στα επόμενα βήματα της Ε.Ε. είναι η δημιουργία προτύπων για την έκθεση βιωσιμότητας, έπειτα από σχετική επεξεργασία από το European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), η οποία αποσκοπεί στην ευθυγράμμιση των εκθέσεων βιωσιμότητας με την υποβολή χρηματοοικονομικών αναφορών. Η θέσπιση κανόνων και προτύπων θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και πλαίσια για την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά, την εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, στα οποία μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται οι SDGs και το UN Global Compact. Σε αυτό το πλαίσιο, η ετήσια Αναφορά Προόδου (Communincation on Progress- CoP) του UN Global Compact αποτελεί ένα πλήρες εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει μια επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, να μεταβεί επιτυχώς στο νέο πλαίσιο της Ε.Ε. και να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις. Η συμμετοχή στο UN Global Compact Network Hellas παρέχει, επίσης, τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ευθυγραμμίσουν τις δράσεις τους με πρωτοβουλίες παγκόσμιας κλίμακας που συνδέονται άμεσα με τις προτεραιότητες της Ε.Ε. Παραδείγματα τέτοιων πρωτοβουλιών είναι η καμπάνια του UN Global Compact “Business Ambition for 1.5°C” για την κλιματική αλλαγή και η σχετική πρωτοβουλία Science Based Targets μέσω της οποίας οι επιχειρήσεις καλούνται να θέσουν συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου ώστε να συμβάλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη στον 1.5°C και στην επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050,καθώς επίσης και η πρωτοβουλία Target Gender Equality που με βάση την υιοθέτηση των Women’s Empowerment Principles καθοδηγεί τις επιχειρήσεις προκειμένου να πετύχουν επιχειρηματικούς στόχους σε σχέση με την εκπροσώπηση των γυναικών στα Διοικητικά Συμβούλια και σε υψηλές διοικητικές θέσεις. Στη στρατηγική, λοιπόν, του UN Global Compact Network Hellas σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντάσσεται η αξιοποίηση των εργαλείων και των πρω

τοβουλιών του UN Global Compact που συμβαδίζουν με το νέο πλαίσιο βιωσιμότητας της Ε.Ε. και δημιουργούν το υπόβαθρο στις ελληνικές επιχειρήσεις προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσουν τις επερχόμενες απαιτήσεις».

Πώς θα κινηθείτε στην τοπική αγορά και ποιους από αυτούς τους στόχους προτεραιοποιείτε;

«Βασική προτεραιότητα είναι να γίνει κατανοητή στο ελληνικό πλαίσιο ότι η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο UN Global Compact αποτελεί τη βάση τόσο για να ξεκινήσει μια επιχείρηση το ταξίδι της βιώσιμης ανάπτυξής της όσο και για να επιτύχει μια συνεχιζόμενη ανοδική πορεία και εξέλιξη. Λειτουργώντας τοπικά και ταυτόχρονα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο πλαίσιο, το UN Global Compact Network Hellas υιοθετεί τους στόχους της Στρατηγικής 2021-2023 του UN Global Compact και συγχρονίζεται με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις στον τομέα της βιωσιμότητας προκειμένου να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ενσωματώσουν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στον τρόπο λειτουργίας τους, να θέσουν φιλόδοξους στόχους και να αναπτύξουν συνεργίες για την εκπλήρωση της Agenda 2030. Το UN Global Compact Network Hellas, βασιζόμενο πάντα στα τέσσερα θεματικά πεδία των Δέκα Αρχών, που αφορούν τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, τις Συνθήκες Εργασίας, το Περιβάλλον και την Καταπολέμηση Διαφθοράς, εντάσσει στη δράση του τους άξονες προτεραιότητας που έχει θέσει το UN Global Compact για την επόμενη τριετία και αφορούν τους

SDGs: #5 Ισότητα των Φύλων, # Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, #13 Δράση για το Κλίμα, #16 Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί και # 17 Συνεργασία για τους Στόχους».

Ποιοι ηγούνται του νέου φορέα;

«Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του UN Global Compact Network Hellas απαρτίζεται από εννέα μέλη που εκπροσωπούν επιχειρήσεις διαφόρων τομέων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών και φορείς επιχειρηματικών συλλόγων και ΜΚΟ με βαθιά γνώση της αγοράς και εκτεταμένη εμπειρία σε θέματα βιωσιμότητας. Πρόεδρος Δ.Σ. του UN Global Compact Network Hellas είναι η κ. Ιουλία Τσέτη (πρόεδρος και CEΟ Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη), αντιπρόεδρος Δ.Σ. είναι η κ. Σοφία Δασκαλάκη-Μυτιληναίου (senior advisor to CEO/ CSR and Branding ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.), γενική γραμματέας Δ.Σ. η κ. Κιάρα Κόντη (director Climate Change and Sustainability Services EY GREECE), ταμίας Δ.Σ. ο κ. Άγγελος Καλογεράκος (γενικός διευθυντής Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ), και μέληΔ.Σ. η κ. Μαρία Αλεξίου (πρόεδρος CSR HELLAS), ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου (γενικός διευθυντής Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη), ο κ. Κωνσταντίνος Μαχαίρας (executive director ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΗ), ο κ. Πάκης Παπαδημητρίου (διευθυντής Ποιότητας ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ) και ο κ. Αθανάσιος Πολυχρονόπουλος (μέλος του Δ.Σ. και αντιπρόεδρος Διεθνούς Ανάπτυξης POLYECO)».