25 επιχειρήσεις πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας

Συνολικά 25 εταιρείες που συγκροτούν τους επίλεκτους επιχειρηματικούς εκπροσώπους της Βιώσιμης Ανάπτυξης και τους πρεσβευτές ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για τη χώρα μας, αναδείχθηκαν στο πλαίσιο της επετειακής εκδήλωσης Sustainable Greece 2020 που πραγματοποιήθηκε από το QualityNet Foundation, με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων διοργάνωσης του θεσμού.

Ειδικότερα, οι εταιρείες που εντάσσονται στην ηγετική αυτή ομάδα και οι οποίες ξεχώρισαν βάση της τεχνικής αξιολόγησης των επιδόσεων τους από το Sustainability Performance Directory είναι οι εξής: Alumil, Genesis Pharma, IMERYS Βιομηχανικά Ορυκτά Ελλάς, Interamerican, LIDL Hellas & ΣΙΑ, Mitsis Hotels, MSD - MERCK Sharp & Dohme, MYTILINEOS, Polyeco, Quest Συμμετοχών, ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς, ΕλβάλΧαλκόρ, Ελληνικά Πετρέλαια, Ελληνικός Χρυσός, Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α., ΗΡΑΚΛΗΣ Όμιλος Εταιρειών, ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής, Όμιλος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ Όμιλος Εταιρειών, ΠΑΕΓΑΕ, Τιτάν, Τράπεζα Eurobank Ergasias, Τράπεζα Πειραιώς και ΥΓΕΙΑ.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολιστική προσέγγιση των εταιρειών αυτών στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι επιδόσεις τους αξιολογήθηκαν με βάση τη μεθοδολογία του Sustainability Performance Directory σε τρεις τομείς:

Τις πρωτοβουλίες και δράσεις που αναπτύσσουν για να υποστηρίξουν τους 5 θεματικούς Πυλώνες της Βιώσιμης Ανάπτυξης (Διακυβέρνηση, Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και Συνεργασίες) και της ανάπτυξης διαλόγου με το σύνολο των ενδιαφερομένων κοινών τους και της ελληνικής κοινωνίας μέσω του θεσμού διαλόγου Bravo.

Τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζουν στη συστημική τους προσέγγιση στην Υπεύθυνη Λειτουργία και τηs πληροφόρησης ESG (environment, social, governance) μέσω της συμπλήρωσης των κριτηρίων του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας.

Τον τρόπο δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών τους πληροφοριών.

Ανώτατη Κριτική Επιτροπή

Η τεχνική αξιολόγηση των επιδόσεων των εταιρειών έγινε από τις τεχνικές επιτροπές, του QualityNet και των ελεγκτικών εταιρειών, με τον τελικό λόγο για την κατάταξή τους να έχει η Ανώτατη Κριτική Επιτροπή του Sustainability Performance Directory, της οποίας μέλη είναι οι κ.κ. Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η οποία εκτέλεσε και χρέη προέδρου της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής, Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Παναγιώτης Αλεξάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών και Βασίλης Γκόβαρης, Επιτελικός Δ/ντης Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια.

Με την επετειακή εκδήλωση «Sustainable Greece 2020, 5+1 χρόνια δράσης & αποτελέσματα» ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020, κατά την οποία το QualityNet Foundation, με την υποστήριξη κορυφαίων θεσμικών και επιχειρηματικών φορέων δημιούργησε μια εργαλειοθήκη Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία λειτουργεί ως οδικός χάρτης, με στόχο την υποστήριξη των οργανισμών στην πορεία τους προς τη βιωσιμότητα και την επίτευξη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης που βασίζεται στην ισορροπία βιώσιμης οικονομίας και κοινωνίας.

«Παρών» από θεσμικούς και επιχειρηματικούς φορείς

Σημειώνεται ότι στην εκδήλωση συμμετείχαν με χαιρετισμό και ουσιαστικές παρεμβάσεις ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη και στην υλοποίηση έργων προς την κατεύθυνση αυτή από την κυβέρνηση, ο Κωσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης. Επίσης, μήνυμα προς την επιχειρηματική κοινότητα απηύθυνε και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, τονίζοντας ότι το βλέμμα της κυβέρνησης και της χώρας είναι πλέον στραμμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των θεσμικών φορέων της επιχειρηματικότητας και της αγοράς και συγκεκριμένα οι κ.κ. Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος της ΕΕ ΣΕΒ, Γιάννης Πανιάρας, Πρόεδρος Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Γενικός Διευθυντής Ευρώπης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ομίλου ΤΙΤΑΝ, καθώς και η Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Τον τραπεζικό χώρο εκπροσώπησαν η Αθηνά Χατζηπέτρου, Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), η οποία αναφέρθηκε στο εξαιρετικό έργο της ΕΑΤ το τελευταίο χρονικό διάστημα και στην ιδιαίτερα γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Η κ. Απαλαγάκη αναφέρθηκε επίσης στη συνεισφορά των τραπεζών εν μέσω κρίσης έχοντας κάνει πλέον πράξη τη βιώσιμη ανάπτυξη και παρέχοντας χρηματοδοτήσεις με περιβαλλοντικό πρόσημο.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως Guest Speakers οι εκπρόσωποι των διεθνών και ευρωπαϊκών φορέων που υποστήριξαν την Πρωτοβουλία Sustainable Greece 2020, κ.κ. Peter Bakker, World Business Council for Sustainable Development και Werner Schnappauf, πρόεδρος German Council for Sustainable Development.

Η δύναμη του διαλόγου

Στην εκδήλωση υπογραμμίσθηκε από τους συμμετέχοντες η δύναμη του διαλόγου και της διαβούλευσης, η ανάγκη της συνεργασίας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και η αξιοποίηση συγκεκριμένων εργαλείων, που θα υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις -ιδιαίτερα τις πιο μικρές- στην πορεία τους προς τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και ανταγωνιστικότητά τους, καθώς και την ικανότητά τους για προσέλκυση κεφαλαίων και χρηματοδότησης.

Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation

Ειδικότερα, η Χρυσούλα Εξάρχου, Πρόεδρος του QualityNet Foundation υπογράμμισε ότι «οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020 είναι πρότυπα προς μίμηση στην ελληνική αγορά, εκπροσωπώντας τα καλά παραδείγματα της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Είναι οι επιχειρήσεις αυτές που ανοίγουν τον δρόμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για το σύνολο του ελληνικού επιχειρείν. Όμως πρέπει να επισημάνουμε ότι ο δρόμος του υπεύθυνου επιχειρείν δεν απευθύνεται μόνον στις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά στο σύνολο της ελληνικής αγοράς και πιστεύουμε ότι η εργαλειοθήκη που έχει δημιουργηθεί θα υποστηρίξει τις επιχειρήσεις σε μια μορφή λειτουργίας που υποστηρίζει τόσο τη βιωσιμότητα όσο και την ανταγωνιστικότητά τους».

Ο Ευθύμιος Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτ. Επιτροπής του ΣΕΒ σημείωσε ότι «το Sustainable Greece συμβάλει στην ανάπτυξη του συστηματοποιημένου διαλόγου σε εθνικό επίπεδο φέρνοντας κοντά επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών και Οργανισμούς Τοπικής αυτοδιοίκησης. Παράλληλα προωθώντας δράσεις, όπως ο Ελληνικός Κώδικας Βιώσιμης Ανάπτυξης, αλλά και το Παρατηρητήριο Βιωσιμότητας για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξη, καθώς και τον Θεσμό Bravo, συνεισφέρει στην ευρεία βάση των επιχειρήσεων και της κοινωνίας προβάλλοντας και τα καλά παραδείγματα - τις επιτυχίες, καταδεικνύοντας ότι υπό τις κατάλληλες προϋποθέσεις η μετάβαση σε ένα μοντέλο βιώσιμης λειτουργίας εκτός από αναγκαία είναι και εφικτή».

Από την πλευρά της η Χαρούλα Απαλαγάκη, Γενική Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών υπογράμμισε την παγκόσμια και εθνική σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρησιμότητα του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας στην προσπάθεια των επιχειρήσεων για αλλαγή σελίδας και δυναμική επανεκκίνηση της οικονομίας. Επίσης εξέφρασε την εθνική της υπερηφάνεια για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020, καλύπτοντας ένα μεγάλο φάσμα δραστηριότητας, πράγμα που σημαίνει ότι οι πιο ισχυροί πρωταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας, εφαρμόζουν ήδη ένα μοντέλο σύγχρονου επιχειρείν. Αποτελούν όπως είπε την ελπίδα για το μέλλον.