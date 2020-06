Μπαράζ bonus για τους εργαζόμενους της «πρώτης γραμμής»

Το μοντέλο της εξ αποστάσεως εργασίας, που στην προ Covid-19 εποχή προσομοίαζε με παροχή, σήμερα προβάλλει ως ευκαιρία αλλά και ως πρόκληση εγείροντας αβεβαιότητες για τις μελλοντικές αποδοχές.

Έρευνα της KPMG για την Ελλάδα, που έτρεξε στο διάστημα από 30 Μαρτίου έως 5 Απριλίου, έδειξε ότι το 88% όσων δουλεύουν από το σπίτι αξιολογεί ως ικανοποιητική ή πολύ ικανοποιητική την εξ αποστάσεως εργασία. Ποσοστό 81% είπε ότι έχει ήδη προσαρμοστεί και μόλις 6% δηλώνει ότι δεν ξέρει αν θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή τη μορφή εργασίας. Το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει θετική ή πολύ θετική στάση σε πιθανή καθιέρωση της εξ αποστάσεως εργασίας ως παροχή ή επιλογή μορφής εργασίας. Η θετική αποδοχή φτάνει το 76% στις μικρότερες ηλικίες εργαζομένων έως 30 ετών, ενώ προοδευτικά μειώνεται έως το 56% για τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών. Συγκρίνοντας τα διάφορα επίπεδα θέσεων των εργαζομένων, οι ιδιοκτήτες και οι γενικοί διευθυντές των εταιρειών διατηρούν μια πιο συντηρητική θετική στάση (62%), ενώ τα μη διοικητικά στελέχη την πιο θετική (75%).

Οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον που προοιωνίζονται οι παραπάνω τάσεις αναμένεται να επηρεάσουν μια σειρά από επαγγέλματα. Ήδη χάνονται θέσεις εργασίας. Ωστόσο προβλέπεται μακροπρόθεσμα να δημιουργηθούν άλλες, όπως εκτιμούν στελέχη ανθρώπινου δυναμικού. Είναι πολύ πιθανόν να δούμε μειώσεις αποδοχών σε ορισμένες θέσεις αλλά και αυξήσεις σε άλλες. Ήδη μέσα στην κρίση υπάρχουν εταιρείες που κάνουν προσλήψεις και ορισμένες που ανταμείβουν το προσωπικό τους για τη δέσμευση που αποδεικνύουνστις έκτακτες συνθήκες.

Ένα παράδειγμα αποτελούν οι επιχειρήσεις supermarket, ένας κλάδος που εμφανίζει υψηλά ποσοστά ευέλικτων μορφών απασχόλησης αφού σε ορισμένες περιπτώσεις, με βάση ανεπίσημα στοιχεία, πάνω από 4 στους 10 εργαζόμενους βρίσκονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Ο κλάδος όχι απλώς δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είδε τις πωλήσεις του να καταγράφουν άλμα εν μέσω lockdown. Οι σκηνές άδειων ραφιών και οι ουρές έξω από τα καταστήματα είναι ενδεικτικές της υψηλής ζήτησης. Ορισμένες αλυσίδες supermarket, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες αγορές, αναγνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε αυξήσεις, χορήγηση bonus και προσλήψεις.

Με επιπλέον 1.000 ευρώ σε κάθε υπάλληλο είπαν «ευχαριστώ» στους εργαζομένους τους οι τρεις μεγαλύτερες αλυσίδες στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία η Mercadona αύξησε κατά 20% τις αποδοχές των υπαλλήλων της τον Μάρτιο και η Tesco στην Ιρλανδία έδωσε 10%μπόνους στους ωρομίσθιους.

Στην απόφαση να χορηγήσουν έκτακτα bonus στους εργαζομένους τους, σε αναγνώριση της υπερπροσπάθειας που κατέβαλαν κάτω από δύσκολες συνθήκες για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές, προχώρησαν και ελληνικές αλυσίδες, μεταξύ των οποίων οι Μασούτης, Lidl Hellas, AB Bασιλόπουλος, Μy Market κ.ά.

Η αλυσίδα Μασούτης έκανε την αρχή με την απόφασή της να διανείμει το 30% των ετήσιων καθαρών κερδών της ως επιπρόσθετη παροχή στους εργαζομένους της που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή. Σχετική γνωστοποίηση έκανε με επιστολή του στους εργαζόμενους ο επικεφαλής της εταιρείας Γιάννης Μασούτης.

Στη διάθεση έκτακτης παροχής ύψους 5 εκατ. ευρώ στους εργαζομένους της προχώρησε στα τέλη Μαρτίου η εταιρεία Ελληνικές Υπεραγορές ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχώρησε στη διάθεση άνω των 3 εκατ. ευρώ στους εργαζόμενους της. «Σε όλους εσάς αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ, για την τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλετε, για να μη λείψει τίποτα από τα ελληνικά νοικοκυριά! Αλλά και μια επιβράβευση, που έρχεται αυτονόητα για όλα όσα προσφέρετε» είχε πει ο πρόεδρος & διευθύνων Σύμβουλος της ΑΒ Βασιλόπουλος, Βασίλης Σταύρου, ανακοινώνοντας ότι για όλους τους 13.575 εργαζόμενους, στα καταστήματα και χτις αποθήκες, η εταιρεία θα διαθέσει τοπαραπάνω ποσό ως ένδειξη επιβράβευσης και αναγνώρισης για την καθημερινή αφοσίωση των εργαζόμενων στους πελάτες της αλυσίδας.

Σε πρόσθετες αμοιβές για τους εργαζομένους της προχώρησε και η My Market διαθέτοντας το ποσό των 2,5 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία είχε τονίσει σε ανακοίνωσή της ότι από την πρώτη μέρα της κρίσης και ειδικότερα από την πρώτη μέρα των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν από τις αρχές, οι εργαζόμενοι των My market, των METRO Cash & Carry και των Κέντρων Διανομής της εταιρείας, ανταποκρίθηκαν στο έργο της εξυπηρέτησης κάθε πελάτη σε κάθε άκρη της Ελλάδας. Με έντονη την αίσθηση της ευθύνης και ξεπερνώντας πολλές και καθημερινές δυσκολίες, στάθηκαν αποτελεσματικά στο ύψος των εξαιρετικά δύσκολων και απαιτητικών περιστάσεων. Η εταιρεία προχώρησε επίσης σε 450 προσλήψεις για τις ανάγκες των My market, του e-shop και των Κέντρων Διανομής.

Η Lild Hellas χορήγησε έκτακτη παροχή ύψους 1,8 εκατ. ευρώ σε όλους τους εργαζομένους, γνωστοποιώντας ότι το ποσό θα επιμεριστεί αναλογικά με τη μορφή διατακτικών σίτισης στους πάνω από 6.000 εργαζομένους, ως επιβράβευση των προσπαθειών τους για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας.

Ο Ιάκωβος Ανδρεανίδης, πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, είχε δηλώσει: «Σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας, νιώθουμε εντονότερη από ποτέ την ανάγκη να αναγνωρίσουμε την αφοσίωση όλων για τη γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή στις νέες συνθήκες. Οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη σε όλους τους εργαζομένους της εταιρείας μας για την υπερπροσπάθειά τους και ειδικά σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, τα 225 καταστήματα και τα 5 εφοδιαστικά κέντρα της Lidl Ελλάςστην Ελλάδα. Συμπαραστεκόμαστε σε όλους τους ανθρώπους της εταιρείας μας με οποιονδήποτε τρόπο μπορούμε. Για αρχή, επιβραβεύοντας την προσπάθεια αυτή όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις».