Η δωρεά του Unikinon της Uni-pharma σε Ελλάδα & Κύπρο, κορυφαία ενέργεια Κοινωνικής Υπευθυνότητας!

Στα νοσοκομεία αναφοράς της χώρας βρίσκονται από τις 3 Απριλίου 2020 εκατ. δόσεις του φαρμάκου Unikinon (με τη δραστική χλωροκίνη), της φαρμακοβιομηχανίας Uni-pharma SA.

Η χλωροκίνη, σύμφωνα με τους επιστήμονες, εκτιμάται ότι αποτελεί μία επιτυχή θεραπεία για την αντιμετώπιση του Covid-19 και ήδη εντάσσεται στα θεραπευτικά πρωτόκολλα πολλών ασθενών στα νοσηλευτήρια. Η Uni-pharma SA υλοποιεί το διάστημα αυτό κλινική μελέτη ανοικτού τύπου για τη χλωροκίνη, με την ονομασία HOPE, σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και νοσοκομεία αναφοράς, προκειμένου να αναδειχθούν ακόμη περισσότερα τα κλινικά δεδομένα της δραστικής ουσίας.

Να θυμίσουμε ότι η Uni-pharma SA ανακοίνωσε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2020 ότι θα διαθέσει ΔΩΡΕΑΝ 24 εκατομμύρια δόσεις Unikinon στο ελληνικό κράτος. Η ελληνική βιομηχανία αγόρασε ποσότητα 5 τόνων χλωροκίνης από την Ινδία το Σάββατο 21 Μαρτίου 2020. Η διοίκηση της εταιρείας, εξάλλου, αποφάσισε να δωρίσει και στην Κυπριακή Δημοκρατία 60.000 δόσεις του πολύτιμου φαρμάκου Unikinon.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Uni-pharma SA έλαβε για πρώτη φορά άδεια προϊόντος χλωροκίνης στην Ελλάδα το 1984.

Όλη η διαδικασία της αγοράς της πρώτης ύλης, της παραγωγής του φαρμάκου αλλά και της υλοποίησης της δωρεάς, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της προέδρου και CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη - ΟΦΕΤ (με τις βιομηχανίες Uni-pharma και InterMed, την εμπορική εταιρεία της Κύπρου Pharmabelle και την υπό κατασκευή βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo) κυρίας Ιουλίας Τσέτη.

Όπως ανέφερε μάλιστα το σχετικό δελτίο Τύπου που εκδόθηκε από την εταιρεία «Με υψηλό αίσθημα ιστορικής ευθύνης και κοινωνικής προσφοράς, η Uni-pharma SA δηλώνει ότι βρίσκεται πάντα κοντά στον Έλληνα ασθενή και τις ανάγκες του, στηρίζοντας τη δημόσια υγεία, όπως άλλωστε αυτό πράττει τα τελευταία 57 έτη. Γιατί πάνω απ’ όλα στόχος μας πρέπει να είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στις θεραπείες τους και ιδιαίτερα την ώρα της ανάγκης!».

Η δωρεά του Unikinon στην πιο σοβαρή υγειονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα, όπως και όλος ο πλανήτης, εντάσσεται στη στρατηγική του ΟΦΕΤ για Κοινωνική Υπευθυνότητα.

Η TELEIA φιλοσοφία του ΟΦΕΤ

Το σύνθημα TELEIA αποτελεί το ακρωνύμιο της φιλοσοφίας του Ομίλου και αφορά τις εταιρικές ΑΞΙΕΣ, μεταφράζεται δε ως εξής: Ομαδικότητα - Teamwork, Αδιαπραγμάτευτη Ηθική - Ethos, Διαρκή Μάθηση- Learning, Αριστεία-Excellence, Καινοτομία- Innovation και Υπευθυνότητα - Accountability.

Εξάλλου οι Uni-pharma & InterMed (οι μοναδικές φαρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα) αποτελούν από τον Ιανουάριο του 2016 υπερήφανα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Οικουμενικού Συμφώνου των Ηνωμένων Εθνών. Το UN Global Compact αποτελεί ένα παγκόσμιο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο καλούνται να ευθυγραμμίσουν τις λειτουργίες και τις στρατηγικές τους με 10 παγκόσμια αποδεκτές Αρχές στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς, της προβολής των πρακτικών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και της κινητοποίησης των επιχειρήσεων για συμβολή στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Κλιματικής Αλλαγής.

Άλλες δράσεις του ΟΦΕΤ κοινωνικού χαρακτήρα έχουν ως εξής:

Το Ίδρυμα ΑΜΚΕ ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ με παροχή υποτροφιών, αποτελεί στήριγμα για τις νέες γενιές,

SCIENCE ON THE GO. Κινητό εργαστήριο επιστήμης, το οποίο ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, όπου οι επιστήμονες του Ομίλου, σε συνεργασία με την Ακαδημαϊκή και Πανεπιστημιακή Κοινότητα, διδάσκουν το know-how για σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής.

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΩΗΣ, με επισκέψεις σε απομακρυσμένες περιοχές και συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία και κατά τόπους Ιατρικούς και Οδοντιατρικούς Συλλόγους, ενημερώνει και υλοποιεί προληπτικές εξετάσεις.

Η Ομάδα αιμοδοσίας του Ομίλου ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ σε συνεργασία με το νοσοκομείο Αγία Όλγα, στήριξε για 8η συνεχή χρονιά την Παρασκευή 27 Μαρτίου τον θεσμό της εθελοντικής αιμοδοσίας.

Η Running Team του ΟΦΕΤ (με τις δύο βιομηχανίες, Unipharma & InterMed) στηρίζει τα τελευταία χρόνια το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και τις γενναίες γυναίκες που παλεύουν ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

MAGIC DIABETES BUS: Τον Δεκέμβριο του 2019 επί 5 ημέρες οι Uni-pharma & InterMed στήριξαν μία ακόμη σημαντική δράση, τη ΜΚΟ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ. Το Μαγικό Χριστουγεννιάτικο λεωφορείο πραγματοποίησε ένα μεγάλο tour σε όλη την Αθήνα, έκανε στάσεις προκειμένου να ενημερώσει για τον σακχαρώδη διαβήτη αλλά και να υλοποιήσει κάποιες εξετάσεις, όπως μετρήσεις γλυκόζης κ.λπ.

ΟΦΕΤ - Αξία για τον Άνθρωπο, Ευθύνη για την Κοινωνία!