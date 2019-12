Άνοδο κατά 28,5% καταγράφουν οι εξαγωγές φαρμάκου το 1ο εξάμηνο του 2019

Το σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα και η εξαγωγική δύναμη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας επιβεβαιώθηκαν για μία ακόμη φορά, με αφορμή τη διεθνή φαρμακευτική έκθεση CPhI, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου στη Φραγκφούρτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εξαγωγέων, οι εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας κατέγραψαν μια μικρή αύξηση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 και η άνοδος αυτή οφείλεται στις αυξητικές τάσεις που καταγράφονται στις ελληνικές εξαγωγές προς την Ε.Ε., ενώ μειωμένες είναι οι εξαγωγικές επιδόσεις προς τις Τρίτες Χώρες. Συγκεκριμένα, η αύξηση προς την Ε.Ε. είναι στο 6,6%, ενώ η μείωση προς Τρίτες Χώρες είναι της τάξης του 3,4%. Οι εξαγωγές που κατευθύνονται προς χώρες της Ε.Ε. είναι πλέον το 55% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, έναντι 45% που κατευθύνονται προς Τρίτες Χώρες.

Τα φάρμακα σε μορφή δόσεων ή αυτά που είναι συσκευασμένα για λιανική πώληση έχουν φτάσει σε αξία για το 1ο εξάμηνο του 2019 τα 683,6 εκατομμύρια ευρώ και σε ποσότητες τους 14.350,5 τόνους. Η αύξηση είναι εμφανής καθώς για όλο το 2018 έφτασαν σε αξία τα 531,8 εκατομμύρια ευρώ και σε όγκο εξαγωγών τους 16.579,8 τόνους. Αν σκεφτεί κανείς ότι το 2019 δεν έχει εκπνεύσει ακόμα, μόνο για το 1ο εξάμηνο του έτους που έχουμε στοιχεία η αύξηση έχει φτάσει το 28,5%. Ως εκ τούτου το ελληνικό φάρμακο είναι ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας μας.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κάνει εξαγωγές σε 85 χώρες παγκοσμίως και σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), τα φάρμακα είναι στη 2η θέση ως εξαγώγιμο προϊόν της χώρας με αύξηση 28,5%.

Η έκθεση CPhI είναι η μεγαλύτερη διεθνής διοργάνωση στον χώρο του φαρμάκου και γίνεται πάνω από 30 χρόνια, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον του παγκόσμιου φαρμακευτικού επιχειρείν, των εταιρειών που αναπτύσσουν φαρμακευτικά προϊόντα, των παραγωγών, των διανομέων και των μεγάλων πολυεθνικών επιχειρήσεων.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία εκπροσωπήθηκε σε αυτήν από 33 περίπτερα (ADELCO PHARMACEUTICAL & COSMETIC INDUSTRY, ALPLAPHARMA, ANFARM HELLAS S.A., BECRO, BENNETT PHARMACEUTICAL INDUSTRY, CBL, COOPER PHARMACEUTICALS S.A., DEMO S.A., ELPEN Pharmaceutical Co. Inc., FREZYDERM S.A., GALENICA S.A, GAP S.A., GENEPHARM S.A., GEROLYMATOS International S.A., HELP SA, IASIS PHARMA S.a, LABOCHEM SA, LABOSERVE, LAMDA LABORATORIES SA, LAVIPHARM, MASTIHA Art of Nature, MEDICAIR, PAPERPACK S.A., PHARMA-DATA S.A., PHARMATHEN Global BV, PHARMAZAC, PharOS Ltd, QACS LAB, RAFARM S.A, SIMVIS Pharmaceuticals, UNI-PHARMA SA, VIANEX S.A., VIOSER SA) ελληνικών εταιρειών που αναπτύσσουν έντονη εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.

Με αφορμή τη σημαντική αυτή παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ), Θεόδωρος Τρύφων, επεσήμανε για μία ακόμη φορά ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία αποτελεί τον μοναδικό κλάδο χημικής βιομηχανίας στην Ελλάδα με τόσο εκτεταμένη διεθνή παρουσία, γεγονός το οποίο συνεπάγεται και ανάλογη προστιθέμενη αξία για τη χώρα μας, κάτι το οποίο πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη στο πλαίσιο του σχεδιασμού της Πολιτείας για την οριστική έξοδο της Ελλάδας από την κρίση. Και συμπλήρωσε: «Είναι ξεκάθαρο ότι η αξιοποίηση της δυναμικής αυτής προϋποθέτει την άμεση λύση στο πρόβλημα της υπερβολικής επιβάρυνσης των ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών που φθάνει στο 70% συνολικά λόγω του τεράστιου clawback, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και τη βιώσιμη παρουσία μας στη διεθνή αγορά».