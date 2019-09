Σχέδιο δράσης έως το 2030 με επίκεντρο τις επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας

Της Μαρίας Αλεξίου*

*Η Μαρία Αλεξίου είναι πρόεδρος Δ.Σ. CSR HELLAS και διευθύντρια ΕΚΕ Ομίλου ΤΙΤΑΝ.



Την ώρα που η χώρα μας εξέρχεται σταδιακά από την πολυετή οικονομική κρίση, το οικονομικό περιβάλλον επιδεινώνεται παγκοσμίως, με τον κίνδυνο για ένα άτακτο Brexit να βρίσκεται προ των πυλών, με εντεινόμενο τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ-Κίνας και με ολοένα και εντονότερη την εμφάνιση των συνεπειών της κλιματικής

κρίσης.

Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, οι επιχειρήσεις καλούνται να ανακτήσουν τον βηματισμό τους επανερχόμενες στην κανονικότητα, ενώ ολοένα και συχνότερα τα ενδιαφερόμενα μέρη ζητούν από αυτές να επιδεικνύουν υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά που να διασφαλίζει όχι μόνο τη βιωσιμότητά τους, αλλά και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνόλων μέσα στα οποία αυτές λειτουργούν και δραστηριοποιούνται.

Οι αλλαγές στην ηγεσία των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επιταχύνουν τις πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο τη δημιουργία μίας βιώσιμης Ευρώπης. Χαρακτηριστικά, την προηγούμενη εβδομάδα η νέα πρόεδρος της Ε.Ε., Ursula von der Leyen, εξέφρασε την επιθυμία της να καταστήσει την Ευρώπη έναν τόπο που δεν αφήνει κανέναν πίσω, όντας η πρώτη ουδέτερη κλιματικά ήπειρος στον κόσμο έως το 2050, καθώς και την πρόθεσή της να υποβάλει προς ψήφιση τον πρώτο ευρωπαϊκό νόμο για το κλίμα, αλλά και μια νέα πράσινη διαπραγμάτευση για την Ευρώπη εντός των πρώτων 100 ημερών της θητείας της, παράλληλα με ένα πλήρες σχέδιο ενίσχυσης των επενδύσεων που θα διασφαλίζουν την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, τους οποίους έχει προσυπογράψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση ως ανεξάρτητη οντότητα.

Στο πλαίσιο αυτό το CSR HELLAS, ως ο θεσμικός εκπρόσωπος της επιχειρηματικής κοινότητας στη χώρα για θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, βιώσιμης ανάπτυξης και υπεύθυνης επιχειρηματικότητας πρωτοστατεί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, στηρίζοντας την πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία του CSR Europe Call to Action for A New Deal for Europe. Στόχος της κοινής τοποθέτησης των CEOs είναι να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους διαμορφωτές πολιτικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, πως αναγνωρίζουν την ανάγκη και είναι έτοιμοι να συνεργαστούν για

Εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων επιχειρηματικής ανάπτυξης με επίκεντρο την υπευθυνότητα και βιωσιμότητα & επιτάχυνση της προσαρμογής σε αυτά

Δέσμευση σε ειλικρινή διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη

Δημιουργία συνεργατικών δομών και νέων μοντέλων χρηματοδότησης της βιωσιμότητας

Μετάβαση σε βιώσιμα προϊόντα και υπεύθυνες καταναλωτικές συμπεριφορές

Ενίσχυση και προαγωγή της εκπαίδευσης σε όλα τα στάδια της ζωής

Κοινωνική συμμετοχή και πολιτική δέσμευση

Υιοθέτηση και διάδοση κοινών προτύπων υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

Οι περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, που έχουν ήδη προσυπογράψει την πρόσκληση και αποτελούν τις ηγέτιδες επιχειρηματικές οντότητες στη νέα πορεία, δείχνουν τον δρόμο που θα πρέπει πλέον όλοι μαζί, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και κοινωνία, να ακολουθήσουμε για την Ευρώπη 2030 και τη συμβολή της στην Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα διαθέτει σε ολόκληρη την επικράτειά της επιχειρήσεις, που διαθέτουν τις αξίες και τις αρχές της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, όπως αναδεικνύεται από το γεγονός ότι η συμμετοχή των 25 CEOs επιχειρήσεων μελών του CSR HELLAS, ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που έχουν ήδη προσυπογράψει την πρόσκληση. Οι αξίες και αρχές αυτές είναι βαθιά ριζωμένες στην επιχειρηματική τους φιλοσοφία και ακολουθούνται πιστά από γενιά σε γενιά.

Καθώς οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι ανάγκη να ενταθούν οι πρωτοβουλίες για ενίσχυση της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ανταλλαγής καλών πρακτικών, με σκοπό όχι μόνο το πώς μπορούν να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις, που αναπόφευκτα τις επηρεάζουν, αλλά και να τις μετατρέψουν σε επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο αυτό, το CSR HELLAS μέσα στο 2019 και ιδιαίτερα το 2020, όταν συμπληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυσή του, θα αναπτύξει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα δράσης το οποίο θα απευθύνεται σε αυτές τις επιχειρήσεις, με ειδικότερη στόχευση σε εκείνες της Βορείου Ελλάδας, καθώς η περιοχή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωπολιτική σημασία, με στόχο να τις εξοπλίσει με γνώση και εργαλεία, καθιστώντας τες ανθεκτικότερες στις ποικίλες και μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις της νέας εποχής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα, μεταξύ πολλών άλλων, θα δοθεί στα θέματα της βιώσιμης χρηματοδότησης, της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα, του περιορισμού χρήσης πλαστικών, της ολιστικής διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου και της φορολογικής διαφάνειας.