Πέθανε η τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores O' Riordan

Την τελευταία της πνοή άφησε ξαφνικά, σε ηλικία 46 ετών, η τραγουδίστρια του θρυλικού συγκροτήματος Cranberries, Dolores O' Riordan (Ντολόρες Ο'Ριόρνταν).

Η Dolores O'Riordan ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003. Στη συνέχεια, ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο. Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, οι Cranberries έκαναν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους είχε τον τίτλο «Everybody Else Is Doing It» και κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα των βρετανικών προτιμήσεων.

Το «No Need to Argue», ωστόσο, ήταν ο δίσκος που καθιέρωσε τη μπάντα, με επιτυχίες όπως το «Zombie», το «Ridiculous Thoughts» και το «Ode to My Family». Ο δεύτερος δίσκος τους έγινε επτά φορές πλατινένιος στην Αμερική και πέντε φορές στην Ευρώπη, κατακτώντας την πρώτη θέση στις προτιμήσεις πολλών χωρών.