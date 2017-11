Ο καφές μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με νέα μελέτη

Η κατανάλωση καφέ σχετίζεται με την μείωση του κινδύνου ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας ή εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Ενώ πολλοί παράγοντες κινδύνου για την καρδιακή ανεπάρκεια και το εγκεφαλικό επεισόδιο είναι γνωστοί, οι ερευνητές πιστεύουν ότι είναι πιθανό να υπάρχουν ακόμα μη αναγνωρισμένοι παράγοντες κινδύνου.

Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Κολοράντο χρησιμοποίησαν ένα τεχνολογικό επεξεργαστή για να αναλύσουν τα δεδομένα από τη μελέτη Framingham Heart Study, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για το τι τρώνε οι συμμετέχοντες στις μελέτες καθώς και την καρδιαγγειακή υγεία τους.

Ο επεξεργαστής αυτός λειτουργεί με την εύρεση συσχετίσεων μέσα από τα δεδομένα. Ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτός ο τύπος μελέτης καταδεικνύει, όπως λένε, μια παρατηρούμενη συσχέτιση, αλλά δεν αποδεικνύει αιτία και αποτέλεσμα.

Για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων τους και να καθοριστεί η κατεύθυνση του κινδύνου, οι ερευνητές διερεύνησαν περαιτέρω τα αποτελέσματα του τεχνολογικού αναλυτή χρησιμοποιώντας παραδοσιακές αναλύσεις σε δύο μελέτες με παρόμοια σύνολα δεδομένων, τις Cardiovascular Heart Study and the Atherosclerosis Risk in Communities Study.

Σύμφωνα με τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης, η κατανάλωση καφέ συνδέεται με τον μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης καρδιακής ανεπάρκειας κατά 7% και με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 8%.

Επιπλέον, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, και στις τρεις μελέτες υπήρξε σταθερή συσχέτιση μεταξύ της κατανάλωσης καφέ και του μειωμένου κινδύνου καρδιακής ανεπάρκειας και εγκεφαλικού επεισοδίου.