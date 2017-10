Π. Καμμένος για F-16: Ουδεμία συμφωνία υπάρχει - Μετά τις 3 Νοέμβρη η διαπραγμάτευση

Ουδεμία συμφωνία υπάρχει μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας για την αναβάθμιση των F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πάνος Καμμένος, στη Βουλή, προσδιορίζοντας την έναρξη των διαπραγματεύσεων για το θέμα μετά τις 3 Νοεμβρίου, οπότε θα έρθει η απαντητική επιστολή της αμερικανικής πλευράς.

Ο κ. Καμμένος επανέλαβε ότι η Ελλάδα διαθέτει για το πρόγραμμα αυτό 1,1 δισ. δολάρια.

Ο κ. Καμμένος, αναφέρθηκε στο θέμα, το οποίο έθεσαν όλες οι πτέρυγες της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Aφού τόνισε πως ο Πρωθυπουργός και η ελληνική αντιπροσωπεία «δεν πήγαμε στην Αμερική για να κάνουμε deal για τα F-16», διευκρίνισε πως για το θέμα των αεροσκαφών ισχύει ότι έχει ειπωθεί στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής «και αυτό είναι το μόνο επίσημο».

Πρόσθεσε ακόμη πως όταν στις 3 Νοεμβρίου θα έρθει η επιστολή από την αμερικανική πλευρά - στην οποία θα αναφέρονται τιμές και ακριβής περιγραφή της αναβαθμίσεως που αφορά είτε τα αεροσκάφη F-16 τύπου Block 50, τα αεροσκάφη F-16 τύπου Block 52 plus και τα αεροσκάφη τα F-16 τύπου Block 52 Plus Advance - θα συνεδριάσει ξανά η Επιτροπή Εξοπλισμών θα γνωστοποιηθούν όλα τα κείμενα, τα οποία υπάρχουν και θα υπάρξει συναπόφαση όλων, με την εισήγηση των Επιτελείων.

«Αυτή θα είναι η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Καμία συμφωνία δεν έχει γίνει ούτε έχουμε μιλήσει κάτω από τα τραπέζια, ούτε πρόκειται να κάνουμε κάτι εις βάρος της χώρας» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Σε μια αναδρομή στα όσα έχουν γίνει, ο κ. Καμμένος αναφέρθηκε στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου της Επιτροπής Εξοπλιστικών Προγραμμάτων, όπου, όπως είπε, ξεκαθαρίστηκε ότι «υπάρχει είναι ένα Letter of Request, το οποίο απευθύνεται στην αμερικανική κυβέρνηση και στο οποίο, στο πλαίσιο διακρατικής συμφωνίας -δηλαδή συμφωνίας, στην οποία δεν περιλαμβάνονται μεσάζοντες- ζητάμε να μας δώσουν μια τιμή για την αναβάθμιση του συνόλου του στόλου ή μέρους του στόλου των F-16 που έχουμε». Παράλληλα, σύμφωνα με τον υπουργό, «έφυγε και μια άλλη επιστολή προς την αμερικανική κυβέρνηση, η οποία ζητάει να μας δώσουν διαθεσιμότητα και τιμές για νέο αεροσκάφος, όπως -συγκεκριμένα ζητείται στην επιστολή- το αεροσκάφος F-35».

«Σε απάντηση του letter of request το οποίο κάναμε, είχαμε μία πρώτη πληροφόρηση από την αμερικανική πλευρά ότι θα μας απαντήσουν με LOA και με επιστολή, η οποία βεβαίως θα έρθει στην Επιτροπή Εξοπλισμών, στις 3 Νοεμβρίου, όπου οι Αμερικανοί θα μας λένε τιμές και την ακριβή περιγραφή της αναβαθμίσεως που αφορά είτε τα αεροσκάφη F-16 τύπου Block 50, τα αεροσκάφη F-16 τύπου Block 52 plus και τα αεροσκάφη τα F-16 τύπου Block 52 Plus Advance» διευκρίνισε ο κ. Καμμένος.

Εξήγησε ακόμη ότι το σύνολο των αεροσκαφών, για το οποίο ζητήθηκε το Letter of Request, ήταν 123 αεροσκάφη για τα οποία η αμερικανική πλευρά (έτσι όπως προβλέπεται προκειμένου να μας απαντήσει η εταιρεία) ζήτησε από το Κογκρέσο, για το σύνολο των αεροσκαφών, μία έγκριση προκειμένου να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση. Η έγκριση που ζητήθηκε από το Κογκρέσο για το σύνολο των 123 αεροσκαφών (δηλαδή και τα Block 30 και τα Block 50 και τα Block 52 plus και τα Block 52 Plus Advance) ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως ανέφερε, ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει στην Επιτροπή Εξοπλισμών της Βουλής ότι οι δικές μας δυνατότητες, στο πλαίσιο της εκτέλεσης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, δεν μπορεί να υπερβούν την καταβολή 100 εκατομμυρίων τον χρόνο και μάξιμουμ το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια. «Μάλιστα δεν το είχα ξεκαθαρίσει, εάν είναι ευρώ ή δολάρια. Σας λέω ότι τα δολάρια είναι αυτά που συζητάμε τώρα» είπε.

Έτσι, λοιπόν, συνέχισε ο κ. Καμμένος, στη μετάβαση στην Αμερική έγινε η συζήτηση για το θέμα της αναβαθμίσεως των F16 και είπαμε ότι αναμένουμε την LOA, την απάντηση δηλαδή των Αμερικανών για την αναβάθμιση των αεροσκαφών. Από τη μεριά του κ. Τραμπ ανακοινώθηκε ότι με χαρά η αμερικανική κυβέρνηση εγκρίνει το σύνολο, το μέγιστο δηλαδή της αναβάθμισης των 123 αεροσκαφών αυτών και ότι το σύνολο της πιθανής αναβάθμισης θα είναι τα 2,4 δισεκατομμύρια, «ποσό που βεβαίως και δεν πρόκειται να φτάσουμε ποτέ, διότι ούτε αυτές τις οικονομικές δυνατότητες έχουμε, αλλά ούτε και αυτές τις ανάγκες». «Είναι πολύ πιο χρήσιμο μέρος των χρημάτων αυτών, εάν υπήρχαν, να δίνονταν για καινούριο αεροσκάφος» είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Το ταξίδι

Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Καμμένος, αφού επισήμανε ότι θα ενημερώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σημείωσε: «Δεν πήγαμε εκεί για να κάνουμε deal για τα F16. Πήγαμε εκεί κατ' αρχάς να συναντήσει ο Πρωθυπουργός Έλληνες ομογενείς, επιχειρηματίες, funds, ανθρώπους που έρχονται να κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα, ανθρώπους που έχουν κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα».

«Η επιτυχία του ταξιδιού μπορώ να σας πω ότι είναι αποδεκτή από όλους. Όχι από εμάς, ούτε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, αλλά από τον ίδιο τον Αμερικανό πρέσβη. Ξένα οικονομικά περιοδικά αναφέρθηκαν με ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Έγιναν συναντήσεις, πέραν του προέδρου Τραμπ, με τον αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον κ. Πενς και μάλιστα κλείστηκε ότι η αποστολή η οποία θα έλθει για την Έκθεση της Θεσσαλονίκης, που θα είναι αφιερωμένη στις Ηνωμένες Πολιτείες -φέτος ήταν στην Κίνα, πέρυσι ήταν στη Ρωσία- θα είναι πολύ μεγάλη, προκειμένου να έλθουν πολλές αμερικανικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα» σημείωσε ο κ. Καμμένος.

Εκτός των επενδύσεων, όπως ενημέρωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, συζητήθηκε και η συνεργασία σε επίπεδο γεωστρατηγικό.

Ο Πρωθυπουργός, όπως είπε ο κ. Καμμένος, συζήτησε και για το ενδιαφέρον για την ενέργεια, για θέματα των αγωγών, για θέματα της εξόρυξης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου. Η εταιρεία «Exxon», επισήμως έχει καταθέσει αιτήματα για να συμμετέχει σε όλα αυτά, πρόσθεσε.

«Όλο αυτό το πακέτο των συζητήσεων είναι θετικό για την πατρίδα μας, όχι για τον Αλέξη τον Τσίπρα ή γι' αυτήν την κυβέρνηση. Για την Ελλάδα είναι. Είναι για πρώτη φορά που μια ελληνική κυβέρνηση γίνεται αποδεκτή με τέτοιους όρους από το 1994, που ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και άνοιξε το Blair House για όλη την ελληνική αποστολή. Ήταν θετικοί και οι Δημοκρατικοί, είδαμε το Κογκρέσο, είδαμε την Επιτροπή η οποία ασχολείται με τις χρηματοδοτήσεις των χωρών και τους είπαμε ότι εδώ, αν πράγματι πιστεύουν -που το πιστεύουν- ότι η χώρα πρέπει να είναι ένας πυλώνας σταθερότητος, δεν έχουμε μεγάλες δημοσιονομικές δυνατότητες και ζητάμε την ενίσχυση της χώρας και από οπλισμό, ο οποίος διατίθεται πολλές φορές σαν στρατιωτική βοήθεια» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

«Όλα αυτά, όμως» συμπλήρωσε, «ξεκίνησαν ένα πλέγμα διαπραγματεύσεων και συζητήσεων, χωρίς τίποτα να είναι δεδομένο και θα ξεκινήσουμε με την προσφορά για την αναβάθμιση των F-16, με δέσμευση της κυβέρνησης ότι θα είναι τα 1,1 δισεκατομμύρια μάξιμουμ». «Εγώ σας λέω ότι των συγκεκριμένων, που πιστεύω ότι τελικά θα γίνει, θα είναι και κάτω από 700-800 εκατομμύρια δολάρια» εκτίμησε. Χαρακτήρισε μάλιστα «άδικο» το να «μπαίνει όλο το ταξίδι κάτω από μια ταμπέλα που κάποιοι, που έχουν πιθανώς συμφέροντα να έχουν πρόσβαση και κέρδη από μια τέτοια σύμβαση, έχουν αρχίσει να φτιάχνουν».

Τα «αντισταθμιστικά ωφελήματα»

Αναφορικά με τα όσα ακούγονται σχετικώς με τα αντισταθμιστικά ωφελήματα, ο κ. Καμμένος είπε πως «δεν υπάρχουν ουσιαστικά αντισταθμιστικά ωφελήματα που υπήρχαν στο παρελθόν», παρά η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει ως προσφορά, να γίνει το μεγαλύτερο έργο στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, τα υλικά να παρθούν από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες. Από εκεί και πέρα, αν είναι κάτι αντισταθμιστικό - όπως ανέφερε ο κ. Καμμένος - θα μπορούσε να είναι οι κινητήρες των Sikorsky του Πολεμικού Ναυτικού, τους οποίους αντιπροσωπεύει η ίδια εταιρεία, η οποία έχει κάνει την προσφορά για την αναβάθμιση των F-16.

«Και βεβαίως, δεν θα υπάρχουν αντισταθμιστικά εκπαιδεύσεων στην Κορέα ή διάφορα τα οποία υπέκρυπταν μίζες» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για να καταλήξει: «Αν η τιμή είναι να πέσει πάρα πολύ χαμηλά και να γλιτώσουμε πολλά χρήματα, τα οποία βεβαίως και έχουμε ανάγκη», να μην υπάρχει ούτε ένα αντισταθμιστικό. «Αν δηλαδή, κρίνουμε ότι τα Sikorsky μπορούμε να τα φτιάξουμε με φθηνότερες τιμές, να μην υπάρχει κανένα».

Πηγή: ΑΜΠΕ