Fall Creators Update: Πότε έρχεται και τι περιλαμβάνει το νέο update των Windows 10

To επόμενο update των Windows 10, με τον τίτλο Fall Creators Update, θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως τον Οκτώβριο του 2017, ανακοίνωσε στην IFA στο Βερολίνο η Microsoft.

To νέο update επικεντρώνεται στους τομείς της φωτογραφίας, του βίντεο και των εφέ 3D, ενώ παρέχονται επίσης βελτιώσεις στο gaming και στην ασφάλεια, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση της πλατφόρμας Windows Mixed Reality, μέσω μιας σειράς νέων συσκευών, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες από τις συνεργαζόμενες με τη Microsoft εταιρείες τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί παρουσίαση των χαρακτηριστικών του νέου update, όπως παρουσιάζονται από τη Microsoft.

Windows Inking

Το Windows Inking βελτιώνεται επιτρέποντας στους χρήστες να «γράψουν» απευθείας πάνω σε έγγραφα PDF, κάνοντας πιο εύκολη και γρήγορη την αποστολή εγγράφων με σχόλια σε άλλους χρήστες. Το Smart Ink, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη αυτόματα, κάνοντας το σχεδιασμό των τετραγώνων ακόμη καλύτερο. Με το Windows Find my Pen, οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν το στυλό τους, σε περίπτωση που το έχουν χάσει.

Φωτογραφίες και Βίντεο

Στο Fall Creators Update, η εφαρμογή Windows Photos έχει επανασχεδιαστεί προκειμένου να μπορούν οι χρήστες να διηγηθούν ιστορίες με φωτογραφίες, βίντεο, 3D και inking.

Αρχεία OneDrive On-Demand

Οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν τις δημιουργίες τους σε αρχεία OneDrive OnDemand, έχοντας πρόσβαση στα cloud αρχεία τους, όπως έχουν σε οποιοδήποτε άλλο αρχείο στον υπολογιστή τους, χωρίς να χρειάζεται να τα αποθηκεύσουν τοπικά.

Gaming

Το Fall Creators Update θα έχει νέο, εμπλουτισμένο Game Mode το οποίο θα επιτρέπει στους gamers να χρησιμοποιούν την πλήρη ισχύ επεξεργασίας οποιασδήποτε συσκευής, σαν να ήταν κονσόλα Xbox, με τη βοήθεια του νέου κουμπιού στο Game bar. Προκειμένου να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, η Microsoft έχει ένα lineup Xbox Play Anywhere παιχνιδιών, το οποίο περιλαμβάνει τα: Cuphead, Forza Motorsport 7, Super Lucky’s Tale και το Middle-earth: Shadow of War. Επίσης το Xbox One X, θα είναι διαθέσιμο στις 7 Νοεμβρίου.

Ασφάλεια

Το Fall Creators Update φέρνει βελτιώσεις στην ασφάλεια των Windows 10. Το Windows Defender είναι εξυπνότερο και προστατεύει καλύτερα από ότι στο παρελθόν, χρησιμοποιώντας cloud intelligence που επιτρέπει νέες άμυνες ενάντια σε επιθέσεις ransomware. Επιπλέον, τα Windows 10 S, που παρουσιάστηκαν τον περασμένο Μάιο, περιλαμβάνουν σημαντικές βελτιώσεις στον χρόνο ζωής της μπαταρίας και την απόδοση.

Προσβασιμότητα

Όπως αναφέρεται στο δελτίο Τύπου, με το Fall Creators Update, η Microsoft κάνει τα Windows πιο προσβάσιμα σε ασθενείς με Λου Γκεριγκ, μια νευροεκφυλιστική ασθένεια που, προοδευτικά, επηρεάζει την ικανότητα του εγκεφάλου να ελέγχει τους μύες του σώματος. Ένα νέο χαρακτηριστικό, το Eye Control, επιτρέπει στους χρήστες να πληκτρολογούν και να χειρίζονται το ποντίκι χρησιμοποιώντας τις κινήσεις των ματιών τους.

Windows Mixed Reality

To Fall Creators Update επικεντρώνει επίσης στη Windows Mixed Reality, η οποία συνδυάζει τον φυσικό και τον ψηφιακό κόσμο, με τους χρήστες να φορούν ένα headset και να το συνδέσουν με τον υπολογιστή τους για να ξεκινήσουν. Συσκευές τέτοιου είδους θα είναι διαθέσιμες από μια ευρεία γκάμα συνεργατών της Microsoft παγκοσμίως, όπως είναι η Acer, η ASUS, η Dell, η HP και η Lenovo, με τιμές που ξεκινάνε από τα $299 δολάρια. Τα Windows Mixed Reality headsets θα είναι διαθέσιμα στις 17 Οκτωβρίου μαζί με την κυκλοφορία του Fall Creators Update. Όπως υπογραμμίζει η Microsoft, την εμπειρία της μεικτής πραγματικότητας θα μπορούν να ζήσουν και χρήστες που δεν θα διαθέτουν τα headsets, μέσα από τον υπολογιστή τους. Με την εφαρμογή Mixed Reality Viewer, μπορούν να δουν 3D αντικείμενα - είτε από την κοινότητα Remix3D.com είτε τις δικές τους δημιουργίες μέσα από το Paint 3D - να αναμειγνύονται στο περιβάλλον τους, μέσα από την κάμερα του υπολογιστή τους.

Όσον αφορά στα Windows Mixed Reality headsets, οι τιμές τους θα αρχίζουν από τα 299 δολάρια και θα έχουν ως εξής:

• Η Acer θα προσφέρει το Windows Mixed Reality Headset της με χειριστήρια κίνησης.

•Το Mixed Reality headset της ASUS θα είναι διαθέσιμο την άνοιξη του 2018 και θα προσφέρει ιδιαίτερο σχεδιασμό, με ένα μοτίβο εκατοντάδων τρισδιάστατων πολύγωνων.

•Το Dell Visor έχει οθόνη 1440 x 1440 LCD υψηλής ανάλυσης, προσφέροντας πανοραμική εμπειρία 360° μοιρών, που θα δίνει στους χρήστες την αίσθηση της φυσικής τους παρουσίας στο παιχνίδι.

•Το Windows Mixed Reality Headset της ΗΡ θα είναι διαθέσιμο με δυο χειριστήρια κίνησης.

•Το Lenovo Explorer σχεδιάστηκε με στόχο την άνεση, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να βιώνουν την εμπειρία του κόσμο της Mixed Reality για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.