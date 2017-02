Στο «Moonlight» το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Το «Moonlight», βασισμένο στο θεατρικό έργο «In moonlight black boys look blue» του Ταρέλ Άλβιν ΜακΚρέινι, το δράμα του Μπάρι Τζέκινς, απέσπασε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας, από την Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, στην 89η τελετή απονομής που έλαβε χώρα στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, το βράδυ της Κυριακής (ξημερώματα Δευτέρας).

«Λάθος για Όσκαρ»



Η 89η απονομή των βραβείων Όσκαρ θα μείνει στην ιστορία ως αυτή που ο Γουόρεν Μπίτι έκανε ένα «λάθος για Όσκαρ», διαβάζοντας λάθος τον νικητή του βραβείου της σπουδαιότερης κατηγορίας. Ο 79χρονος ηθοποιός, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μαζί με την Φέι Ντάναγουεϊ για την απονομή του βραβείου, άνοιξε τον φάκελο και βρήκε λάθος πληροφορία ή μπερδεύτηκε με αποτέλεσμα να βρεθεί στη σκηνή η ομάδα του «La La Land» αντί του «Moonlight» για να παραλάβει το Όσκαρ καλύτερης ταινίας!

Ο Γουόρεν Μπίτι άνοιξε τον φάκελο και βρήκε λάθος πληροφορία ή μπερδεύτηκε...

Στο βραβευμένο με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας «Moonlight», οι Μαχερσάλα Άλι, Ναόμι Χάρις, Σαρίφ Ερπ, Τζανέλ Μονέ, Ντουάν Σάντερσον και Τρέβαντ Ρόουντς ξετυλίγουν μια διαχρονική ιστορία ανθρώπινης επαφής και αυτογνωσίας, η οποία καταγράφει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας νεαρός μαύρος ομοφυλόφιλος, που ζει σε μια πολύ σκληρή γειτονιά του Μαϊάμι και προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο και την πραγματική του ταυτότητα, ενώ η μητέρα του είναι εξαρτημένη από το κρακ.

Τα βραβεία αναλυτικά



Καλύτερη Ταινία

«Moonlight»



Σκηνοθεσία

Ντάμιεν Σαζέλ για το «La La Land»



Α΄ Ανδρικού Ρόλου

Κέισι Άφλεκ για το «Manchester by the Sea»



Α’ Γυναικείου Ρόλου

Έμα Στόουν - «La La Land»



Β΄ Ανδρικού Ρόλου

Μαχέρσαλα Αλι για το «Moonlight»



Β΄ Γυναικείου Ρόλου

Βαιόλα Ντέιβις για το «Fences»



Πρωτότυπο Σενάριο

Κένεθ Λόνεργκαν για το «Manchester by the Sea»



Διασκευασμένο Σενάριο

Μπάρι Τζένκινς και Τάρελ Αλβιν ΜακΚάρνεϊ για το «Moonlight»



Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Zootopia»



Μικρού μήκους ταινία Κινουμένων σχεδίων

«Piper»



Διεύθυνση Φωτογραφίας

Λάινους Σάντγκρεν «La La Land»



Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

«OJ: Made in America» (Εζρα Εντελμαν)



Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους

«The White Helmets»



Μικρού μήκους ταινίας

«Sing»



Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία

«Tanna» «Ο Εμποράκος» (Ιράν)



Μοντάζ

Τζον Γκίλμπερτ, «Hacksaw Ridge»



Ηχητικό Μοντάζ

«Arrival»



Μίξη Ήχου

«Hacksaw Ridge»



Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«La La Land»



Μουσική

Τζάστιν Χούρβιτς, «La La Land»



Τραγούδι

«City of Stars» από το «La La Land»



Μακιγιάζ και κομμώσεις

«Suicide Squad»



Κοστούμια

Κολίν Ατγουντ, «Fantastic Beasts and Where to Find Them»



Ειδικά Εφέ

«Jungle Book»