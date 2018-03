Cosmote, Vodafone και Wind αλλάζουν ριζικά το τοπίο της τηλεόρασης

Από την έντυπη έκδοση

Αλλαγές εκ θεμελίων βρίσκονται σε εξέλιξη στον τρόπο κατανάλωσης τηλεοπτικού περιεχομένου, με την υπηρεσία της κατ’ απαίτηση παραγγελίας (Video on Demand - VOD) να κερδίζει διαρκώς έδαφος. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι πρωτοστατούν και η ανάγκη για δίκτυα νέας γενιάς (υψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο Διαδίκτυο) μεγαλώνει.

Στην Ελλάδα μέχρι στιγμής τα σημαντικότερα βήματα έχουν γίνει από την Cosmote TV, η οποία έχει λανσάρει υπηρεσίες που διαφοροποιούν τα δεδομένα και έχει προϊδεάσει για περισσότερες το επόμενο διάστημα. Η Nova δεν ακολουθεί εξαιτίας της αδυναμίας της Forthnet για νέες επενδύσεις, μένοντας κατά βάση στη δορυφορική μετάδοση, χωρίς δηλαδή πολλές διαδραστικές δυνατότητες, αλλά συνεχίζει να διαθέτει ποιοτικό περιεχόμενο στους χρήστες της.

Στο τέλος του μήνα η Wind θα ανακοινώσει την είσοδό της εμπορικά στη συνδρομητική τηλεόραση και το ίδιο θα πράξει εντός του έτους και η Vodafone.

Με ενδιαφέρον αναμένονται και οι κινήσεις των παραδοσιακών τηλεοπτικών καναλιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Antenna TV, από κοινού με την εταιρεία Providence, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη Forthnet, επιδιώκοντας να τοποθετηθεί ξανά στην αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης. Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα είχε εξαγοράσει το 4,99% της ολλανδικής NetMed NV, η οποία είχε τον έλεγχο της Multichoice. Στη συνέχεια οι προαναφερόμενες εταιρείες πέρασαν στον έλεγχο της Forthnet.

Έκφραση-κλειδί στη νέα εποχή είναι οι Over the Top (OTT) υπηρεσίες, δηλαδή περιεχόμενο που μεταδίδεται ανεξάρτητα από το δίκτυο σε όλες τις συσκευές με ευελιξία και γι’ αυτό έχει εκπαιδευτεί ήδη το κοινό από τις μεγάλες πλατφόρμες YouTube, Google κ.λπ.

Τα δίκτυα νέας γενιάς

Καθοριστικός παράγοντας για το πόσο γρήγορα θα αφομοιώσει τις νέες υπηρεσίες το καταναλωτικό κοινό στη χώρα μας είναι τα δίκτυα οπτικών ινών. Καθώς πρόκειται για μετάδοση που γίνεται μέσω του Διαδικτύου, η ταχύτητα σύνδεσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Μέχρι στιγμής σε υλοποίηση βρίσκονται μόνον οι επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων και ειδικότερα του OTE (με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό), της Vodafone και της Wind. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί πότε θα έχουμε αποτέλεσμα για τα έργα ευρυζωνικότητας που έχει εξαγγείλει η πολιτεία μέσω του ΕΣΠΑ.

Όπως έχουν υποσχεθεί οι πάροχοι, στο πλαίσιο των επενδύσεών τους με βάση τον κανονισμό για το vectoring της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στο τέλος του 2019 η πληθυσμιακή κάλυψη με ταχύτητες της τάξεως των 100Mbps θα έχει φθάσει στο 65%, ξεκινώντας από το μηδέν στις αρχές του 2017. Στο υποθετικό σενάριο που η Ελλάδα ξεπερνά την οικονομική κρίση και αρχίζει να αναπτύσσεται με υψηλότερους ρυθμούς η κάλυψη αυτή δεν θεωρείται αρκετή, τη στιγμή που για να κινηθεί η οικονομία και οι επιχειρήσεις χρειάζεται επίσης να αναπτυχθούν ταχύτερα τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα (προφανώς δεν είναι αναγκαία μόνον για την κατανάλωση περιεχόμενου).

Οι εταιρείες

Η Wind βρίσκεται στο παρά πέντε των εγκαινίων της δικής της πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης. Έχει ανακοινώσει τη συνεργασία της με τη Zappware, από την οποία λαμβάνει την τεχνολογική λύση. Θα πρόκειται για ΟΤΤ υπηρεσία με τη χρήση Android TV box. Σήμερα, περίπου 1.500 χρήστες έχουν την υπηρεσία της Wind δοκιμαστικά. Όσον αφορά το περιεχόμενο, η Wind έχει συνάψει συνεργασία -μεταξύ άλλων- με τη Netflix και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία πώλησης της Nova, με την οποία έχει υπογράψει εμπορική συμφωνία για τη μετάδοση του περιεχομένου της.

Νέα τηλεοπτική πλατφόρμα, η οποία θα δώσει καινούργιες δυνατότητες στο Vodafone TV, καθώς θα έχει επίσης χαρακτήρα ΟΤΤ, θα εγκαινιάσει εντός του 2018 η Vodafone Ελλάδος.

Στην Cosmote TV το σύνολο της συνδρομητικής βάσης είναι hybrid ready (δυνατότητα δορυφορικής και μέσω internet μετάδοσης) και το 30% των πελατών της έχει συνδέσει την υπηρεσία της τηλεόρασης στο Internet. Έχει ανακοινώσει εφαρμογή Smart Remote, που θα επιτρέπει στους συνδρομητές να χρησιμοποιούν το κινητό τους ως remote control και ψηφιακό οδηγό προγράμματος για όλο το περιεχόμενο έως επτά ημέρες μπροστά.

Πιλοτικά η Cosmote TV διαθέτει υπηρεσία OTT, Cosmote TV Go, μετάδοση του τηλεοπτικού περιεχομένου της ανεξάρτητα από το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και τη συσκευή. Εμπορικά η υπηρεσία αυτή θα λανσαριστεί το δεύτερο τρίμηνο του 2018. Αρχικά θα δοθεί για smartphones, tablets και laptops, στη συνέχεια για smart τηλεοράσεις και αργότερα σε android box.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω τα τιμολογιακά πακέτα θα γίνουν πιο ευέλικτα όσον αφορά τη χρονική δέσμευση, με τους χρήστες να μπορούν σε όλες τις πλατφόρμες να παρακολουθούν π.χ. ένα αθλητικό ή κινηματογραφικό γεγονός πληρώνοντας το ανάλογο αντίτιμο για μια φορά.

Το μοντέλο αυτό αλλάζει τη λειτουργία της αγοράς της συνδρομητικής τηλεόρασης, με τα περιθώρια ανάπτυξης να θεωρούνται μεγάλα, καθώς η διείσδυση σήμερα στην Ελλάδα είναι 24%, με τον μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο 50%.

Video on Demand

Οι κινήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων στην Ελλάδα είναι σύμφωνες με την τάση που παρατηρείται παγκοσμίως και θέλει τους τηλεθεατές να στρέφονται ολοένα περισσότερο στο Video on Demand περιεχόμενο για την ψυχαγωγία τους.

Με βάση τη σχετική έρευνα-μελέτη της Ericsson, που αφορά κυρίως τις ανεπτυγμένες αγορές (An Ericsson Consumer and Industry Insight Report October 2017), ήδη σήμερα περίπου έξι στους δέκα καταναλωτές προτιμούν το Video on Demand έναντι της κλασικής προγραμματισμένης τηλεοπτικής προβολής. Η εκτίμηση είναι ότι το 2020 το Video on Demand θα καταλαμβάνει σχεδόν το ήμισυ του συνολικού χρόνου παρακολούθησης περιεχομένου. Ειδικά στα άτομα 16-19 ετών το Video on Demand εκτιμάται ότι θα φτάσει στο 65% (και στη χώρα μας πολύ μικρό ποσοστό νέων βλέπει πλέον κλασική τηλεόραση). Αντίθετα, άτομα ηλικίας 60-69 ετών εξακολουθούν να βλέπουν κυρίως προγραμματισμένη τηλεόραση (80% του συνολικού χρόνου που αφιερώνουν σε αυτή τη δραστηριότητα).

Σύμφωνα πάντα με τη μελέτη της Ericsson, μέχρι το 2020 μόνο ένας στους δέκα καταναλωτές θα βλέπει περιεχόμενο μόνο σε παραδοσιακή οθόνη, ήτοι μείωση 50% σε σύγκριση με το 2010. Σήμερα περίπου το 70% των καταναλωτών παρακολουθεί τηλεόραση και βίντεο σε smartphone, δύο φορές περισσότεροι από το 2012.

Οι καταναλωτές προτιμούν να παρακολουθούν ολόκληρους τους κύκλους των τηλεοπτικών σειρών, με την τάση αυτή να είναι ιδιαίτερα αυξητική για αυτού του είδους το περιεχόμενο, ενώ το 27% θεωρεί πως μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια θα ενημερώνεται για τις ειδήσεις από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ένα 12% ότι θα σταματήσει να παρακολουθεί εντελώς τις τηλεοπτικές ειδήσεις.

Ακόμα, θετικά υποδέχεται το κοινό τις συσκευές Virtual Reality. Ένα 10% των καταναλωτών στις προηγμένες τεχνολογικά χώρες χρησιμοποιεί ήδη μια συσκευή Virtual Reality και πάνω από το 25% σχεδιάζει να προμηθευτεί.