Market Beat: Η άνοδος δοκιμάζεται από την κάμψη της διάθεσης για ρίσκο διεθνώς

Του Κώστα Ιωαννίδη

Όσοι μπορούν να εντοπίσουν τις επιμέρους μετοχές, που όταν οι τράπεζες δεν ωθούν ψηλότερα τον μέσο όρο, εκείνες του δίνουν ψηλότερες τιμές, μπορούν να ανακαλύψουν τους πρωταγωνιστές των ημερών. Χθες σημειώναμε στην τελευταία παράγραφο: «Μαρτυριάρικο ίσως είναι το ταμπλό για την ανεύρεση των μετοχών που συνέβαλλαν σε ένα ελπιδοφόρο νέο φαινόμενο. Ως την περασμένη βδομάδα, το ανώτερο μέρας του τραπεζικού δείκτη αντιστοιχούσε στην κορύφωση του 25άρη. Τη Δευτέρα και την Τρίτη ο 25άρης κορύφωσε, ανεξάρτητα από την πορεία του Τραπεζικού».

γράφει ο Κώστας Ιωαννίδης

Αυτό φάνηκε με την κατάληξη της ανόδου χθες στο κλείσιμο, που πάλι έγινε στο μέγιστο μέρας. Ενώ για τον Τραπεζικό δείκτη επιτυχία ήταν πως έκλεισε σε θετικό έδαφος.

Στο πρώτο ημίωρο της διαπραγμάτευσης την Τετάρτη, με τζίρο ελεύθερων συναλλαγών χαμηλότερο από την προηγούμενη μέρα, το πλήθος των ανοδικών blue chip ήταν οκτώ, χωρίς καμιά τραπεζική μετοχή ανάμεσά τους. Οι δείκτες ΓΔ και 25άρης καθώς και ο Τραπεζικός υποχωρούσαν με πτωτική ορμή μέτριων διαστάσεων που προέκυπτε σαν συνδυασμός της μεταβολής τους και των όγκων, που απαιτήθηκαν για αυτές.

Στις 11:00, με τζίρο 7,5 εκατ, ευρώ, ο ΓΔ υποχωρούσε -0,68%, ο 25άρης ήταν στο οριακό -0,10% και των Τραπεζών στο -0,13%. Στην αρένα κυριαρχούσαν εκείνοι που ήθελαν διόρθωση, μετά τα νέα υψηλά 34 μηνών. Πέτυχαν μια πτώση του μέσου όρου ως το -0,75%, ορίζοντας κατώτερο μέρας στις 865,5 μονάδες. Όταν πριν μια εβδομάδα, η οροφή των 860 ήταν «φρούριο», που αδυνατούσε η αγορά να το περάσει. Ο τζίρος μοιάζει να πιάνει τιμές που πλησιάζουν τα 100 εκατ. ευρώ και μένει να δούμε πώς θα εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους οι εγχώριοι αναλυτές, που περιμένανε είδηση καταλυτικής δράσης για να πιστέψουν στην δυνατότητα ανόδου της αγοράς.

Η στήλη θεωρεί τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή της ευρωζώνης ως βάση για την τρέχουσα άνοδο και την εικόνα της προσήλωσης της κυβέρνησης στο πρόγραμμα, ως ενισχυτική της διάθεσης για ρίσκο σε ελληνικά assets. Θα επιβεβαιωθεί δε αυτή η θέση, αν γρήγορα περάσει ο μέσος όρος πάνω από την κορυφή που σημειώθηκε 16 συνεδριάσεις μετά το ουάου του τότε ΥΠΟΙΚ προς τον κύριο Ντάισελμπλουμ, μπροστά στις κάμερες. Συνεπώς για τη στήλη, η πιθανότητα να δούμε κλεισίματα πάνω από τις 900 μονάδες και άνοδο από τα χαμηλά του Νοεμβρίου πάνω από +28%, δεν είναι αποτέλεσμα υπερβολής στην ταχύτητα ανόδου. Αλλά προσαρμογής, στα βαθύτερα κίνητρα των ξένων θεσμικών του ΧΑ που βρίσκονται εδώ από το 2012 και μετά τουλάχιστον.

Η παρουσία άλλου τύπου επενδυτών, στο τέλος του πτωτικού κύκλου επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δεν έδιωξε τους παλαιότερους. Απλά τους οδήγησε σε λιγότερο εντυπωσιακές κινήσεις. Τώρα αντιμάχονται τους εμπλεκόμενους σε short στοιχήματα, με επιτυχία.

Η επίδραση της δυναμικής της περασμένης μέρας

ΗΠΑ

Οι αγορές των ΗΠΑ έκλεισαν κυρίως χαμηλότερα χθες, μετά από μια πτώση στις εταιρείες τεχνολογίας. Η PUMA Biotechnology βούλιαξε κατά -28,8%, αφού η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων δήλωσε ότι το φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού είναι απίθανο να λάβει έγκριση στην Ευρώπη χωρίς πρόσθετα στοιχεία. Η General Electric υποχώρησε -2,7%, όταν η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ανοίξει μια έρευνα σχετικά με τις λογιστικές της πρακτικές. Η QUALCOMM έχασε -0,5%, αφού η εταιρεία χτυπήθηκε με πρόστιμο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παράνομη πληρωμή στην Apple, που έπεσε κατά -1,6%, για τη χρήση των τσιπ της σε iPhone και άλλα προϊόντα. Στην αντίπερα όχθη, η Comcast σημείωσε άνοδο 1,3%, αφού η εταιρεία ανέφερε τα υψηλότερα από τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο. Ο S & P 500 υποχώρησε -0,1%, για να εγκατασταθεί στις 2.837,5 μονάδες. Ο DJIA σημείωσε άνοδο +0,2%, και έφθασε στις 26.252,1 μονάδες, ενώ ο NASDAQ υποχώρησε -0,6%, κλείνοντας στις 7.415,1.

Ευρώπη

Οι αγορές του Ηνωμένου Βασιλείου κατέληξαν στο κόκκινο χθες, με το FTSE 100 να οδηγείται σε χαμηλό τριών εβδομάδων, υπό την καθοδήγηση της ισχυρότερης λίρας Αγγλίας. Ο όμιλος Sage έχασε -6,5%, αφού οι πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο κατά το πρώτο τρίμηνο. Η Antofagasta έχασε -0,8%, αφού η εταιρεία ανακοίνωσε μείωση της παραγωγής χρυσού και χαλκού για το τέταρτο τρίμηνο λόγω χαμηλότερης ποιότητας ορυκτών και μικρότερων ανακτήσεων στο ορυχείο Centinela της Χιλής. Η WH Smith σημείωσε πτώση -0,3%, αφού ανακοίνωσε πτώση των πωλήσεών της κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων εν μέσω απογοητευτικών πωλήσεων στα καταστήματα της High Street. Από την πιο φωτεινή πλευρά, η Fresnillo κέρδισε 3,7%, αφού η μεταλλευτική εταιρεία σημείωσε αύξηση της παραγωγής αργύρου για το τέταρτο τρίμηνο. Ο δείκτης FTSE 100 υποχώρησε 1,1%, κλείνοντας στις 7.643,4 μονάδες, ενώ ο δείκτης FTSE 250 υποχώρησε κατά -0,6%.

Οι άλλες ευρωπαϊκές αγορές κατέληξαν χθες σε αρνητικό έδαφος, υποχωρώντας από την πτώση των μετοχών των εταιριών Κοινής Ωφέλειας και από ένα ισχυρότερο ευρώ. Η Suez βυθίστηκε -16,8%, αφού η επιχείρηση κοινής ωφέλειας μείωσε την πρόβλεψη για τα κέρδη της για το 2017 λόγω πολιτικής αβεβαιότητας στην Καταλονία. Οι ανταγωνιστές της, E.ON και Veolia Environnement, υποχώρησαν 2,0% και 3,8% αντίστοιχα. Οι μετοχές του τομέα τεχνολογίας, Dialog Semiconductor και STMicroelectronics, υποχώρησαν 5,5% και 6,3% αντίστοιχα. Αντίθετα, η Novartis σημείωσε άνοδο 2,8%, αφού ανέφερε αύξηση των προ φόρων κερδών της για το τέταρτο τρίμηνο εν μέσω ισχυρών πωλήσεων των νέων φαρμάκων της. Ο δείκτης FTSEurofirst 300 μειώθηκε κατά 0,5%, κλείνοντας στις 1.574,9 μονάδες. Μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών αγορών, ο γερμανικός DAX Xetra 30 υποχώρησε -1,1%, κλείνοντας στις 13.414,7 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC-40 έχασε -0,7%, για να εγκατασταθεί στις 5.495,2.

ΧΑ

Πάνω από τις 880 μονάδες με τζίρο άνω των 100 εκατ. ευρώ

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι θεσμικοί έδωσαν στις τιμές των βασικών δεικτών ανοδική πορεία μετά όμως από 35 λεπτών πέρασμα σε αρνητικό πεδίο. Άνοιγμα με μέτριο χάσμα επιβλήθηκε από την προσυνεδρίαση και στις 11:05 είχαμε εμφάνιση του ελάχιστου στις 865,45 από 861,57 μονάδες την προηγούμενη. Η τιμή του πρώτου μέγιστου μέρας σημειώθηκε στις 13:20 για τον ΓΔ στις 875,70 μονάδες. Το μέγιστο για τον ΓΔ στο δεύτερο μέρος ήταν οι 880,4,στις 15:30 και στη συνέχεια ο δείκτης στις 16:47 βρέθηκε στις 881,78 αλλά καμία από αυτές τις τιμές δεν έγινε το μέγιστο μέρας τελικά. Ήταν έντονη η παρουσία των διαχειριστών από τις ΗΠΑ που δεν άσκησαν πιέσεις. Οι δημοπρασίες έπαιξαν θετικό ρόλο ενώ διακινήθηκαν σημαντικά πακέτα στις συναλλαγές σήμερα που στις 17:00 έφεραν το δείκτη στις 881,45 και τον έκλεισαν στις 883,98 από 872,00 μονάδες που ήταν και το τελικό μέγιστο.

Οι Τράπεζες είχαν από την προ-συνεδρίαση νευρική και μετά τις 10:30 αρχικά πτωτική που έφερε τον δείκτη τους στο ελάχιστο των 965,79 μονάδων με μεταβολή -1,83% στις 11:00. Με εναλλαγές στην τάση αλλά ανοδική κατεύθυνση στις 12:20 ο δείκτης επέστρεψε στα επίπεδα του κλεισίματος της προηγούμενης μέρας και κινήθηκε πλάγια μεταξύ 981 και 990 μονάδων. Ήταν μια σύνοδος με μεγάλο εύρος (18,5 μονάδες) σε σχέση με τις 10,4 μονάδες της προηγούμενης και το αποτέλεσμα της ήταν ανοδικό για την κεφαλαιοποίηση του ΧΑ που οδηγήθηκε στα 59,137 από 58,453 δις ευρώ. Πέντε blue chip ΑΛΦΑ -0,49%, ΕΤΕ -0,45%, ΜΥΤΙΛ -0,50%, ΟΠΑΠ -0,18% και ΤΕΝΕΡΓ -0,42% εμφάνισαν πτώση στην τρίτη σύνοδο της τέταρτης εβδομάδας του ανοδικού Ιανουαρίου.

Μέτρησαν μικτά οι μεταβολές για τις Τράπεζες, αφού οι επενδυτές έκλεισαν την ΑΛΦΑ στο -0,49% από +2,26%, την ΕΤΕ στο -0,45% από +2,78%, ΕΥΡΩΒ +1,68% από +1,42% και την ΠΕΙΡ στο +0,70% από +2,58%. Οι μετοχές του FTSEM αντιμετωπίστηκαν καλύτερα από τα blue chip με άνοδο +1,82% από +0,72% την προηγούμενη σύνοδο.

Η στατιστική εικόνα των blue chip επιδεινώθηκε ελαφρά, όπως προκύπτει από το πλήθος των ανοδικών (20 από 23) blue chip έναντι των καθοδικών (5 από 2) και κανένα αμετάβλητο. Στις 40 μετοχές της κατάταξης με το μεγαλύτερο τζίρο, είχαν άνοδο 34 από 30, και καμία δεν ήταν στις αμετάβλητες. Άρα, οι 6 από 10 ήταν πτωτικές. Στα 107,220 από 110,495 εκατ. ευρώ του συνολικού τζίρου, τα 36,63 από 37,83 κατευθυνθήκαν στα 4 συστημικά τραπεζικά blue chip. Η συγκέντρωση του ενδιαφέροντος διατηρήθηκε στα επίπεδα της προηγούμενης συνόδου και οι συστημικές τράπεζες αποτελούν το 34,16% από 34,24% του συνολικού τζίρου.

Στο ΧΑ ο ΓΔ οδηγήθηκε ψηλότερα +1,37% και έφθασε στις 883,98 από 872,00 μονάδες και ο 25άρης έκλεισε στις 2261,52 από 2239,34 με μεταβολή +0,99%. Οι δημοπρασίες άλλαξαν την τιμή κατά 2,5 μονάδες ψηλότερα για τον ΓΔ και κατά 8,8 για τον 25άρη με το κλείσιμο να γίνεται στο μέγιστο της διακύμανσης τους.

Για να συμβούν τα παραπάνω ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 107,220 από 110,495 εκατ. ευρώ και οι συναλλαγές με πακέτα είχαν αξία 10,541 από 16,866 εκατ. ευρώ. Στις μετοχές του 25άρη, χωρίς να ληφθούν υπόψη τα πακέτα κατευθύνθηκαν 85,460 από 84,247 εκατ. ευρώ και στου FTSEM 9,385 από 7,168 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος διαμορφώθηκε στα 66,013 από 60,038 εκατ. τεμάχια. Το πλήθος των ανοδικών ανήλθε σε 94 από 69 των καθοδικών σε 34 από 50 και ο αριθμός των σταθερών διαμορφώθηκε σε 18 από 28.

Τεχνική ανάλυση - παράγωγα

Διατήρηση της μετριοπαθούς αισιοδοξίας των traders

Στη σύνοδο της Τετάρτης 24/1, οι θεσμικοί έδωσαν στον 25άρη, για περίπου 40 λεπτά πτωτική πορεία και μετά της 11:06 ανοδική με σταθερή κλίση. Ξεδιπλώθηκε μεταξύ των 2219,00 και 2262,00 μονάδων. Στις 11:06 σημειώθηκε το ελάχιστο στις 2219,21 μονάδες. Η πλάγια σταθερής κλίσης ανοδική δυναμική στο δεύτερο μέρος τον έφερε ως τις 2252,73 μονάδες στις 17:00 και το κλείσιμο έγινε στο μέγιστο μέρας στις 2261,52, με μεταβολή +0,99%. Ο τζίρος στα παράγωγα διαμορφώθηκε στα 26,815 από 41,103 εκατ. ευρώ την περασμένη συνεδρία.

Στα ΣΜΕ του 25άρη για τη σειρά Φεβρουαρίου διακινήθηκαν 2.862 ΣΜΕ, με ανώτερο μέρας τις 2271,00 μονάδες και κατώτερο τις 2226,75, ενώ οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2269,25. Για τη σειρά Μαρτίου εμφανίστηκε όγκος 145 ΣΜΕ με ανώτερο στις 2285,00 μονάδες και κατώτερο τις 2230,25. Οι τελευταίες πράξεις έγιναν στις 2276,00 μονάδες. Τα ανοικτά συμβόλαια για την τρέχουσα σειρά ήταν 14.489 από 13.868 και για την επόμενη 300 από 294.

Χθες στο πρωινό της σχόλιο η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ παρατηρούσε: «Οι ευνοϊκές τεχνικές προϋποθέσεις, από κοινού με τη συναλλακτική ευρωστία και τη συντήρηση της αισιοδοξίας, είναι πιθανό να οδηγήσουν σύντομα τον Γενικό Δείκτη πάνω από τις 880 μονάδες, όπου προσδιορίζονται τα επόμενα επίπεδα αντίστασης».

Ο τζίρος στα 107,3 εκατ. ευρώ, πέρασε πάλι το «όριο» (100 εκατ.) που αρκετοί εγχώριοι παράγοντες θεωρούσαν κριτήριο αξιοπιστίας για την ορμή της ανόδου. Από αυτά τα 10,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΤΕΝΕΡΓ, ΑΛΦΑ, ΦΡΛΚ, ΜΥΤΙΛ, ΠΕΤΡΟ, ΦΦΓΚΡΠ, ΙΝΛΟΤ), ενώ οι συστημικές τράπεζες απασχόλησαν το 34,16% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν απέκτησαν ούτε στιγμή αρνητικό πρόσημο οι ΒΙΟ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΔΕΗ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι ΕΥΡΩΒ, ΛΑΜΔΑ, ΦΦΓΚΡΠ, ΑΡΑΙΓ, ΕΕΕ, ΕΛΠΕ, ΟΛΠ, ΟΤΕ, ΣΑΡ και ΤΙΤΚ.

Για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης σύμφωνα με την αγοραία συναίνεση παραμένει πρώτο σε πιθανότητες το σενάριο προσέγγισης των 2302 μονάδων. Πρώτες στηρίξεις εντοπίζουν στις 2186 και 2140 μονάδες. Παραμένει το χθεσινό χάσμα μεταξύ 2208,63 και 2211,04 μονάδων.

Σχόλια εγχώριων αναλυτών

Ο Πέτρος Στεριώτης Nuntius Sec.

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης από την S&P, η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η μείωση των πιέσεων στις Τράπεζες, αποτελούν κάποια από τα κομμάτια του "παζλ" που έχει οδηγήσει το Γενικό Δείκτη σε υψηλά επίπεδα τριετίας.

Η νέα υποχώρηση του Ελληνικού "country risk", όπως απεικονίζεται μέσω των δεκαετών ομολόγων, προσφέρει επιπλέον σημαντικές "ανάσες" στην εγχώρια Αγορά.

Ακόμη και στα τρέχοντα επίπεδα τιμών και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, πάντως, ο Γενικός Δείκτης υποαποδίδει των τιμών των ομολόγων, τα οποία παραπέμπουν σε εποχές προ της Παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και Ελληνικής δημοσιονομικής κρίσης και (επιτέλους) ξαναθυμίζουν χρεόγραφα αναπτυγμένης Χώρας της Ευρωζώνης. Οι μετοχικοί "ταύροι" μπορούν επίσης να χαιρετίζουν, τη συμμετοχή τίτλων των χαμηλότερων στρωμάτων κεφαλαιοποίησης στο "ράλι".

Διεθνώς, τα αλλεπάλληλα ρεκόρ σε Νέα Υόρκη, Γερμανία και Λονδίνο ενισχύουν την αξιοπιστία της ανοδικής Ελληνικής Αγοράς, που δείχνει μετά από καιρό να "συμπλέει" με τις Ξένες. Από άποψη τεχνικής ανάλυσης, ο Γενικός Δείκτης θα πρέπει να διατηρηθεί πάνω από τις 860 μονάδες, επίπεδο το οποίο αποτελεί σημαντική στήριξη, ώστε να αποφευχθεί πιθανή "αγοραστική παγίδα" (bull trap).

Στα αρνητικά της Αγοράς, η στασιμότητα του όγκου συναλλαγών, ο οποίος θα έπρεπε, θεωρητικά, να αποδεικνύει το ενισχυμένο αγοραστικό ενδιαφέρον στις νέες τιμές. Η έλλειψη όγκου δείχνει, βέβαια και τη σχετική απουσία πωλητών και διαθέσεων κατοχύρωσης κέρδους, με τη Λεωφόρο Αθηνών να παραμένει ευάλωτη σε υψηλή μεταβλητότητα και προς τις δύο κατευθύνσεις, καθώς οι υψηλοί όγκοι συναλλαγών θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και ως "προστατευτικό μαξιλάρι" σε περιπτώσεις ρευστοποιήσεων.

Από εδώ και πέρα και με το Χ.Α. να έχει, φαινομενικά, προεξοφλήσει αρκετά από τα θετικά των επόμενων εβδομάδων (ομαλή συνεργασία με τους Δανειστές, νέες αναβαθμίσεις), η ανοδική τάση θα μπορούσε να συνεχιστεί με βάση την ίδια της την ορμή (momentum) και ενώ απουσιάζουν (πέραν του "υπεραγορασμένου" RSI) αξιόλογα σήματα πώλησης, πόσο μάλλον "short-selling". Ας μην ξεχνάμε, βέβαια, ότι ο Δείκτης έχει υπερδιαπλασιάσει την τιμή του, σε σχέση με το προ διετίας πολυετές χαμηλό. Για να εξασφαλιστεί η "υγεία" του ράλι χρειάζεται περαιτέρω μείωση του πολιτικού ρίσκου, υλοποίηση μεταρρυθμίσεων επενδυτικού προσανατολισμού και, σε επίπεδο εισηγμένων, ενδυνάμωση των θεμελιωδών, τη στιγμή που πάντα υπάρχει το ρίσκο ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης των Τραπεζών μέσω ΑΜΚ, το οποίο σα "δαμόκλειος σπάθη" κρέμεται πάνω από τη διαθεσιμότητα κεφαλαίων προς το Χ.Α.

Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, στήριξη τιμών για το Γενικό Δείκτη υπάρχει στις 832 (τοπικό χαμηλό προηγούμενης εβδομάδας), στις 815 (ΕΚΜΟ 30 ημερών) και στις 800 μονάδες (ψυχολογικό όριο). Ο ανοδικός στόχος βρίσκεται στις 900 μονάδες (επίπεδο Fibonacci τιμών 2014-2018).

Σήμερα

Οι αγορές στην Ασία διαπραγματεύονται κυρίως χαμηλότερα σήμερα το πρωί. Στην Ιαπωνία, η Mizuho Financial Group και ο χρηματοοικονομικός όμιλος Mitsubishi UFJ μειώθηκαν κατά -1,3% και -1,5% αντίστοιχα. Αντίθετα, οι ενεργειακοί γίγαντες, JXTG Holdings, Showa Shell Sekiyu KK και Japan Petroleum Exploration, κέρδισαν +0,2%, +1,1% και +1,9%, αντίστοιχα, εν μέσω υψηλότερων τιμών πετρελαίου. Στο Χονγκ Κονγκ, οι μετοχές του τραπεζικού τομέα China Construction Bank, Bank of China and China CITIC Bank μειώθηκαν κατά -0,7%, -1,9% και -2,3% αντίστοιχα. Από την πλευρά των ανοδικών, οι εταιρείες πετρελαίου, η Kunlun Energy και η PetroChina σημείωσαν άνοδο 1,9% και 2,7% αντίστοιχα. Στη Νότια Κορέα, η SK Hynix σημείωσε άνοδο 4,1%, αφού η εταιρεία τεχνολογίας ανέφερε ρεκόρ υψηλού λειτουργικού κέρδους για το τέταρτο τρίμηνο λόγω της ταχείας αύξησης της συνολικής ζήτησης για τσιπ μνήμης. Επίσης, η Samsung Electronics πρόσθεσε 1,5%. Ο δείκτης Nikkei 225 διαπραγματεύεται -0,9% χαμηλότερα στις 23.734,9 μονάδες. Ο δείκτης Hang Seng διαπραγματεύεται -0,3% χαμηλότερα στις 32.856,0, ενώ ο δείκτης Kospi διαπραγματεύεται 0,9% υψηλότερα στις 2.560,4 μονάδες.