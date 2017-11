Τρία εκατ. e-καταναλωτές

Από την έντυπη έκδοση

Της Λέττας Καλαμαρά

lkal@naftemporiki.gr

Περισσότεροι, ωριμότεροι, αλλά ακόμη δύσπιστοι με τη χρήση καρτών κατά την πληρωμή τους είναι οι Έλληνες οn line καταναλωτές, αλλά -όπως λέει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GRECA)- δείχνουν ότι μπορούν να «ξεπεράσουν» αυτό το στάδιο.

Σύμφωνα με στοιχεία του GRECA, οι Έλληνες ψωνίζουν οn line ταξιδιωτικές υπηρεσίες, διαμονή σε κατάλυμα, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, εισιτήρια ψυχαγωγίας, ένδυση - υπόδηση. Δυναμικές κατηγορίες θεωρούνται επίσης τα σούπερ μάρκετ, το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τα έπιπλα, με τον τζίρο του e-commerce να ανέρχεται στα 4 δισ. ευρώ (2% του ΑΕΠ), επιδεικνύοντας διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης τα τελευταία τρία χρόνια. Στη χώρα οι «on line» καταναλωτές ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια (σε σύνολο μεγαλύτερο από 7 εκατομμύρια χρήστες Ιnternet), που αντιστοιχεί στο 40% του «on line» πληθυσμού, ενώ σημαντική είναι και η αύξηση των αγορών από ελληνικά e-shops (περισσότεροι από το 80% των e-shoppers).

Επίσης 3 στους 10 Έλληνες e-shoppers είναι πλέον πιο μεθοδικοί και ώριμοι. Αναφορικά με τον τρόπο πληρωμών, παρά το γεγονός ότι η συνολική χρήση των καρτών on line αυξήθηκε στο 54% για on line αγορά τουλάχιστον μία φορά (πριν τα capital controls ήταν στο 44%) η αντικαταβολή παραμένει η δημοφιλέστερη μέθοδος πληρωμής για τις on line αγορές τους, ως συνεχή προτιμητέα μέθοδος πληρωμής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Eltrun (το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών), το υψηλό ποσοστό της αντικαταβολής συνδέεται με τον φόβο των καταναλωτών για θέματα ασφάλειας και διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων (διαδικτυακή απάτη), καθώς και την ανησυχία για το προϊόν που τελικά θα παραλάβουν (ποιότητα, δυνατότητα επιστροφής ή αλλαγής κ.ά.).

Στο πλαίσιο αυτό ο GRECA προχωρά στην υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης των καταναλωτών για τη χρήση των καρτών οn line, με το σύνθημα «Ξεπέρασέ το» και σε συνεργασία με τη Mastercard, επισημαίνει την ανάγκη στροφής των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές πληρωμές, τονίζοντας πως συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εξωστρέφειας και του εξωτερικού εμπορίου, στη μείωση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, στη δημιουργία διαφανούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, στην ευελιξία για τους καταναλωτές και εξοικονόμηση χρόνου.

Η παγκόσμια αγορά των on line payments θα ξεπεράσει τα 4 τρισ. δολ. στο τέλος του 2017 και το 41% αυτών αφορά κάρτες. Επίσης το 25% των συναλλαγών με κάρτες θα πραγματοποιούνται μέσω virtual wallets. Στην Ε.Ε. η χρήση των mobile wallets αυξήθηκε κατά 61,8%.