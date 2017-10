ERMA FIRST: Πιστοποιητικό έγκρισης τύπου από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή

Η ERMA FIRST γίνεται ο πρώτος κατασκευαστής και προμηθευτής, Συστήματος Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος (BWTS) ηλεκτρόλυσης πλήρους ροής, ο οποίος έλαβε το πιστοποιητικό έγκρισης τύπου από την Αμερικάνικη Ακτοφυλακή (USCG). Το εγκεκριμένο από το USCG σύστημα ERMA FIRST BWTS FIT αποτελεί την ιδανική λύση για πλοία που λειτουργούν στα ύδατα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και παγκοσμίως.

Η ERMA FIRST ολοκλήρωσε επιτυχώς τις δοκιμές της για την Έγκριση Τύπου από το USCG στο τέλος του 2016. «Με την επικύρωση της σύμβασης και την έναρξη της ισχύος της τον περασμένο Σεπτέμβριο, η εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης θαλάσσιου έρματος είναι απαραίτητη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα ξενικά χωροκατακτητικά είδη. Η ERMA FIRST αποδεικνύει την ηγετική της θέση στην Βιομηχανία Επεξεργασίας Θαλάσσιου Έρματος τόσο στα νεότευκτα πλοία όσο και στις μετασκευές καθώς και την ικανότητά της να αναλαμβάνει και να ολοκληρώνει με επιτυχία έργα όπως η απόκτηση της Έγκρισης Τύπου από το USCG», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Σταμπεδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ERMA FIRST, ενώ η κ. Ελένη Πολυχρονοπούλου, Διευθύντρια Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ERMA FIRST, συνέχισε: «Αυτά τα ορόσημα καθιστούν υπερήφανους τους πελάτες μας και την ομάδα μας, καθώς αποδεικνύουν την αποτελεσματική λειτουργία και την υψηλή ποιότητα των συστημάτων μας. Οι μονάδες που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διαδικασία Έγκρισης Τύπου από το USCG παρέμειναν απαράλλακτα από τότε που ξεκινήσαμε. Επιπλέον, δεν έγιναν αλλαγές στις μονάδες που έχουν ήδη παραδοθεί στους πελάτες, ούτε θα γίνουν σε αυτές που θα ακολουθήσουν».

«Μετά από μια μακρά και συνεχή περίοδο εργασίας πάνω στο πρόγραμμα Έγκρισης Τύπου από το USCG, είμαστε ενθουσιασμένοι που έχουμε καταφέρει να εκπληρώσουμε το σκοπό μας. Το ERMA FIRST BWTS FIT είναι το πρώτο σύστημα διαχείρισης θαλάσσιου έρματος, ηλεκτρόλυσης πλήρους ροής, το οποίο απόκτα Έγκριση Τύπου από το USCG και παράλληλα συμμορφώνεται με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς παγκοσμίως», δήλωσε η Δρ. Έφη Τσολάκη, Διευθύντρια του Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης της ERMA FIRST.

Το ERMA FIRST BWTS FIT είναι ένα προηγμένο αρθρωτό σύστημα που αναπτύχθηκε για να ξεπεράσει όλες τις ειδικές απαιτήσεις εγκατάστασης είτε για νεότευκτα πλοία είτε για μετασκευές. Το ERMA FIRST BWTS FIT, καλύπτοντας ένα εκτεταμένο εύρος χωρητικότητας από 50-3740 m3/hr, είναι μια εύκολη λύση, κατάλληλη για όλους τους τύπους και τα μεγέθη πλοίων. Τα κύρια συστατικά του συστήματος είναι ένα φίλτρο αντίστροφης πλύσης υψηλής ποιότητας και ένα ηλεκτρολυτικό κελί εξαιρετικής απόδοσης κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες. Το αυτοκαθαριζόμενο φίλτρο έχει ικανότητα φίλτρανσης 40 μm. Για τον αφερματισμό του πλοίου η λειτουργία του συστήματος παρακάμπτεται και το νερό μπορεί να εκκενωθεί απευθείας στη θάλασσα, μετά από εξουδετέρωση, εφόσον χρειάζεται, έχοντας σημαντική αύξηση στην εξοικονόμηση ενέργειας για τους χειριστές/διαχειριστές των πλοίων. Χρησιμοποιώντας ενεργή εξουδετέρωση του υπολειπόμενου χλωρίου, που παράγεται με τη διαδικασία της ηλεκτρόλυσης, αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος για την εκ νέου ανάπτυξη μικροοργανισμών.