Αποθέματα χρυσού επαναπατρίζει η Bundesbank

Τον επαναπατρισμό του γερμανικού χρυσού, από διάφορες χώρες, όπως οι ΗΠΑ και η Γαλλία, επισπεύδει η Bundesbank, λόγω του αυξημένου κλίματος αβεβαιότητας γύρω από τη βιωσιμότητα της Ευρωζώνης.

Παραδοσιακά, η γερμανική κεντρική τράπεζα διατηρούσε μεγάλα αποθέματα χρυσού εκτός της Γερμανίας. Ενδεικτικά, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, το 98% των αποθεμάτων βρισκόταν στο εξωτερικό.

Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες δοκιμασίες της ευρωπαϊκής οικονομίας, έχουν οδηγήσει τους ιθύνοντες σε αλλαγή της συγκεκριμένης στρατηγικής. Ο κίνδυνος μάλιστα, διάλυσης της Ευρωζώνης έχει επιταχύνει τον ρυθμό επαναπατρισμού των αποθεμάτων.

Όπως αναφέρει ανώτερο στέλεχος της Bundesbank, μιλώντας στο CNBC, η προοπτική εκλογικής νίκης της Μαρίν Λε Πεν στη Γαλλία αλλά και το ευρύτερο κύμα ευρωσκεπτικισμού, έχoυν οδηγήσει σε πτώση το κλίμα εμπιστοσύνης προς το ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, ήδη έχουν μετακινηθεί 583 τόνοι χρυσού από τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι και μέχρι το 2017, το 50% των συνολικών αποθεμάτων αναμένεται να βρίσκεται στη Φρανκφούρτη - έδρα της Bundesbank. Το υπόλοιπο 50% εκτιμάται ότι θα τοποθετηθεί στη Federal Reserve Bank of New York και την Bank of England.

«Βρισκόμαστε ήδη, σε συζητήσεις με τις νομισματικές αρχές των ΗΠΑ, καθώς παρά την αβεβαιότητα της νέας διακυβέρνησης, συνεχίζουμε να εμπιστευόμαστε τη Federal Reserve» τονίζει το ίδιο στέλεχος.

Σημειώνεται ότι η Γερμανία κατέχει τα δεύτερο μεγαλύτερο απόθεμα, σε χρυσό, στον κόσμο.

naftemporiki.gr με πληροφορίες από CNBC