Η Κίνα έφτιαξε τον πιο λεπτομερή άτλαντα της Σελήνης ως οδηγό των φιλοδοξιών της στο φεγγάρι

Η Κινεζική Ακαδημία Επιστημών (CAS) έδωσε στη δημοσιότητα το πιο λεπτομερή άτλαντα που έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα για τη Σελήνη.

Πρόκειται για γεωλογικούς χάρτες του φυσικού μας δορυφόρους με τα περισσότερα στοιχεία και την υψηλότερη ανάλυση εικόνων μέχρι σήμερα. Ο «Γεωλογικός Άτλας της Σεληνιακής Σφαίρας» δημιουργήθηκε από περισσότερους από 100 ερευνητές που εργάστηκαν για περίπου μια δεκαετία για να τον δημιουργήσουν.

Ο άτλαντας του φεγγαριού αποκαλύπτει συνολικά 12.341 κρατήρες, 81 λεκάνες και 17 τύπους πετρωμάτων, μαζί με άλλες βασικές γεωλογικές πληροφορίες για τη σεληνιακή επιφάνεια. «Κάθε ερώτηση στη γεωλογία ξεκινά με την εξέταση ενός γεωλογικού χάρτη. Ο νέος σεληνιακός άτλαντας είναι «πραγματικά ένας πόρος για ολόκληρο τον κόσμο», λέει ο Ρος Μίτσελ γεωφυσικός στο Ινστιτούτο Γεωλογίας και Γεωφυσικής του CAS.

Το CAS κυκλοφόρησε επίσης ένα βιβλίο με τίτλο Map Quadrangles of the Geologic Atlas of the Moon, που περιλαμβάνει 30 διαγράμματα τομέων που μαζί σχηματίζουν μια απεικόνιση ολόκληρης της Σελήνης.

Η κλίμακα και οι ανησυχίες

Ο Τζιανζονγκ Λιού γεωχημικός στο Ινστιτούτο Γεωχημείας CAS εκ των επικεφαλής της δημιουργίας του άτλαντα λέει ότι οι υπάρχοντες χάρτες της Σελήνης χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1960 και του 1970. «Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο χρησιμοποίησε δεδομένα από τις αποστολές Apollo για να δημιουργήσει έναν αριθμό γεωλογικών χαρτών της Σελήνης, συμπεριλαμβανομένου ενός ολοκληρωμένου χάρτη του δορυφόρου στην κλίμακα 1:5.000.000 και ορισμένων περιφερειακών, υψηλότερης ακρίβειας κοντά στις τοποθεσίες προσγείωσης. Από τότε, οι γνώσεις μας για τη Σελήνη έχουν προχωρήσει πολύ και αυτοί οι χάρτες δεν θα μπορούσαν πλέον να καλύψουν τις ανάγκες για μελλοντική σεληνιακή έρευνα και εξερεύνηση» λέει ο Λιού. Ο νέος άτλαντας είναι δημιουργημένος σε κλίμακα 1:2,500.000. δηλαδή διπλάσιας ανάλυσης και ακρίβειας από τον προηγούμενο.

Η Κίνα θα χρησιμοποιήσει τους χάρτες για να υποστηρίξει τις σεληνιακές της φιλοδοξίες με τον Λιού να αναφέρει ότι οι χάρτες θα είναι επωφελείς και για τις υπόλοιπες χώρες που ετοιμάζουν αποστολές στη Σελήνη. Η Κίνα εξελίσσει ένα πολυσύνθετο πρόγραμμα εξερεύνησης της Σελήνης στο οποίο περιλαμβάνεται και η δημιουργία επανδρωμένης βάσης. Στο πλαίσιο του προγράμματος προγραμματίζεται η εκτόξευση σε λίγες εβδομάδες ενός σκάφους για τη συλλογή πετρωμάτων από την αθέατη πλευρά της Σελήνης στην οποία η Κίνα έχει στείλει ένα ρόβερ εξερεύνησης, το πρώτο ανθρώπινο δημιούργημα που έφτασε και λειτούργησε στην πλευρά του φεγγαριού που δεν είναι ορατή από τη Γη.

Να σημειωθεί πάντως ότι πριν από λίγες μέρες o επικεφαλής της NASA Μπιλ Νέλσον υποστήριξε ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου ότι το Πεκίνο πραγματοποιεί μυστικά στρατιωτικού χαρακτήρα προγράμματα και αποστολές στη Σελήνη βαφτίζοντας τις ως επιστημονικές αποστολές και υπάρχει κίνδυνος να πραγματοποιήσει πρώτη η Κίνα επανδρωμένη αποστολή στην Σελήνη και να ανακηρύξει το φεγγάρι κινεζική επικράτεια απαγορεύοντας σε άλλους να πάνε εκεί.

Naftemporiki.gr