Στην Αθήνα ο παγκόσμιος διαγωνισμός ρομποτικής «FIRST Global Challenge 2024»

Στην Αθήνα θα διεξαχθεί, για πρώτη φορά, ο παγκόσμιος διαγωνισμός μαθητικής ρομποτικής «FIRST Global Challenge 2024». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στο είδος της, με 190 εθνικές ομάδες μαθητών από όλο τον κόσμο. Ιδρυτής της οποίας είναι ο διεθνούς φήμης και αναγνώρισης επιστήμονας Ντιν Κέιμεν, με περισσότερες από 1000 διεθνείς πατέντες εφευρέσεων.

Η απόφαση ανακοινώθηκε την Ουάσιγκτον, με τη συμμετοχή της Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ, Γερουσιαστών και Μελών του Κογκρέσου, του Κυβερνήτη του New Hampshire, του Bezos Earth Fund που εκπροσωπήθηκε από τον Μάικ Μπέζος (πατέρα του Τζεφ Μπέζος, ιδιοκτήτη της Amazon και πρόεδρου του Bezos Family Foundation), αλλά και των Πρέσβεων όλων των κρατών που συμμετέχουν στον διαγωνισμό.

Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Προσκαλούμε με τιμή και ευθύνη στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία, την επιστήμη, τη φιλοσοφία και το ολυμπιακό πνεύμα, τα πιο ταλαντούχα παιδιά από κάθε χώρα του κόσμου. Η φετινή διοργάνωση που συμπίπτει με έτος Ολυμπιακών Αγώνων, θα στείλει ένα μήνυμα συνεργασίας μεταξύ των λαών και θα αναδείξει το μυαλό, τις ικανότητες και το χαρακτήρα της επόμενης γενιάς επιστημόνων και μηχανικών που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο προς το καλύτερο».

Από τη μεριά του, ο Ντιν Κέιμεν, ιδρυτής και πρόεδρος της FIRST Global, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το 2024 FIRST Global Challenge στην Αθήνα, μια πόλη πλούσια σε ιστορία και καινοτομία. Σε έναν κόσμο γεμάτο συγκρούσεις, η αποστολή μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η FIRST Global Challenge, μια διοργάνωση που βασίζεται στην εκπαίδευση STEM και στις βασικές μας αξίες, του επαγγελματισμού και της συνεργασίας, δημιουργούμε ένα περιβάλλον όπου άνθρωποι από διαφορετικά υπόβαθρα συνεργάζονται και ενθαρρύνουν την ενσυναίσθηση, τη συμπεριληπτικότητα και τον σεβασμό. Μόνο με την ενίσχυση αυτών των αξιών μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν πιο αρμονικό κόσμο για τις μελλοντικές γενιές».

Ο διαγωνισμός “FIRST Global Challenge 2024” θα λάβει χώρα στην Ελλάδα από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2024. Συμμετέχοντες είναι νέοι και νέες μαθητές, ηλικίας από 14 έως 18 ετών. Τη διοργάνωση υποστηρίζουν οργανωτικά και τεχνολογικά το Yale University και το ΜΙΤ. Από ελληνικής πλευράς στη διοργάνωση συμμετέχουν η MellonLab και η EduAct.

Naftemporiki.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ