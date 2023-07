«Προσωρινές» αλλαγές στο Twitter- Πόσες δημοσιεύσεις μπορούν να διαβάσουν οι επαληθευμένοι λογαριασμοί

Το Twitter επιβάλλει προσωρινό όριο στον αριθμό των tweets που μπορούν να δουν οι χρήστες κάθε μέρα, μια κίνηση που πυροδότησε αντιδράσεις από ορισμένους χρήστες.

Η πλατφόρμα εφάρμοσε προσωρινά όρια ανάγνωσης για να αντιμετωπίσει τα «ακραία επίπεδα» εξαγωγής-συλλογής δεδομένων (data scraping) και χειραγώγησης του συστήματος, δήλωσε αργότερα ο Μασκ σε ανάρτησή του.

Οι επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται προσωρινά στην ανάγνωση 6.000 αναρτήσεων την ημέρα, είπε ο Μασκ, προσθέτοντας ότι οι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί και οι νέοι μη επαληθευμένοι λογαριασμοί περιορίζονται στην ανάγνωση 600 και 300 αναρτήσεων την ημέρα αντίστοιχα.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023