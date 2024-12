Η FIFA επικύρωσε τους διοργανωτές των Μουντιάλ 2030 και 2034

Ήταν ήδη γνωστό, απόψε επικυρώθηκε και τυπικά: το Μαρόκο, η Πορτογαλία και η Ισπανία διορίστηκαν ως οικοδεσπότες του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2030, με τρεις αγώνες εορτασμού της εκατονταετηρίδας να διεξάγονται σε Αργεντινή, Παραγουάη και Ουρουγουάη (ένας σε κάθε χώρα), ενώ η Σαουδική Αραβία επιλέχθηκε για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034.

Η -δια βοής- ανάθεση στους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2030 και 2034 ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής προσφορών που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2023, μετά την πρόταση που έγινε από το Συμβούλιο της FIFA και υποστηρίχθηκε από όλες τις συνομοσπονδίες.

FIFA OFFICIALLY ANNOUNCES #SAUDIARABIA AS HOST OF THE 2034 FIFA WORLD CUP. #Saudi34 pic.twitter.com/ErmOxsXFA5

— Saudi Gazette (@Saudi_Gazette) December 11, 2024