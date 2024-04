Οι ΗΠΑ θέλουν και το Μουντιάλ Γυναικών το 2031

Οι υποψήφιες για τη συνδιοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2027 Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό επέλεξαν τελικά να αποσυρθούν και να επικεντρώσουν την προσπάθεια τους στην επόμενη διοργάνωση, εκείνη το 2031.

Το ανακοίνωσε το κυβερνών σώμα του αμερικανικού ποδοσφαίρου με ένα δελτίο Τύπου που κοινοποιήθηκε από την Ομοσπονδία των ΗΠΑ (US Soccer) στο X.

Ενόψει των οικονομικών και υλικοτεχνικών επενδύσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, ακόμη και αν συνδιοργανώνεται με το Μεξικό και τον Καναδά, η αμερικανική Ομοσπονδία δεν επιθυμεί να «βλάψει» την υπόθεση του γυναικείου ποδοσφαίρου φιλοξενώντας το Μουντιάλ ένα χρόνο μετά από εκείνο των Ανδρών.

U.S. Soccer and Mexican Football Federation to shift focus to pursue 2031 FIFA Women’s World Cup » https://t.co/SrYzHI81jY pic.twitter.com/LI7AsprQX6

— U.S. Soccer (@ussoccer) April 29, 2024