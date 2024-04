Απορρίφθηκε η πρώτη προσφορά της Λίβερπουλ για τον Σλοτ

Η Φέγενορντ απέρριψε την αρχική προσφορά της Λίβερπουλ για τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποτελεί επιλογή των «Κόκκινων» για να διαδεχτεί τον Γιούργκεν Κλοπ.

Η στόχευση στον Σλοτ από τον σύλλογο του Άνφιλντ προέκυψε στις αρχές αυτής της εβδομάδας, καθώς ο σύλλογος έδωσε προτεραιότητα στην επιθυμία να δείξει σεβασμό στη Φέγενορντ πριν από τον τελικό του Κυπέλλου Ολλανδίας της περασμένης Κυριακής, τον οποίο κέρδισε.

Αυτή η προσέγγιση είναι βέβαιο ότι θα διατηρηθεί, καθώς η Λίβερπουλ ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις με τους πρωταθλητές της Eredivisie το 2023 και τον CEO τους, Ντένις τε Κλόσε, με τον σύλλογο ωστόσο να απορρίπτει την εναρκτήρια προσφορά ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ.

Η Λίβερπουλ βρίσκεται σε επαφή και με τον Σλοτ, ο οποίος είναι ενθουσιασμένος με το ενδεχόμενο να μετακομίσει στο Μέρσεϊσαϊντ.

Η αγγλική ομάδα θα συνεχίσει να αξιολογεί κι άλλους υποψηφίους, αν και ο Σλοτ είναι προς το παρόν στο επίκεντρο της προσοχής της, έχοντας αναδειχθεί ως ο κορυφαίος υποψήφιος.

Ο Σλοτ βοήθησε πέρυσι την Φέγενορντ να κατακτήσει τον (μόλις δεύτερο) τίτλο στην Eredivisie μετά από 20 χρόνια και την έχει δεύτερη στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή.

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε την αναζήτηση προπονητή τον Νοέμβριο, με τον διευθύνοντα σύμβουλο ποδοσφαίρου τής Fenway Sports Group, Μάικλ Έντουαρντς και τον νέο αθλητικό διευθυντή, Ρίτσαρντ Χιουζ, να ηγούνται της διαδικασίας.

Το επιθετικό στυλ παιχνιδιού του Σλοτ και το ιστορικό του στην εξέλιξη νεαρών ταλέντων ταιριάζουν με τα κριτήρια που θέτει ο σύλλογος, με τους Τσάμπι Αλόνσο (Μπάγερ Λεβερκούζεν) και Ρούμπεν Αμορίμ (Σπόρτινγκ Λισαβόνας) μεταξύ αυτών που επίσης εξετάζονται.

Ο Σλοτ, ο οποίος απέρριψε την Τότεναμ πέρυσι, δεν έχει ρήτρα αποδέσμευσης στο τρέχον συμβόλαιό του, που έχει διάρκεια έως το 2026.

