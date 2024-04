«Ιπτάμενος» και στη Σανγκάη ο Φερστάπεν

Την δεύτερη συνεχή νίκη και τέταρτη στους πέντε εφετινούς αγώνες της Φόρμουλα Ένα πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στο γκραν πρι της Σανγκάης, που διεξήχθη για πρώτη φορά μετά το 2019, λόγω της πανδημίας με την Covid-19.

Ο (τρις) παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull εκκίνησε από την pole position και, παρά τις δύο επανεκκινήσεις του αγώνα από ισάριθμα αυτοκίνητα ασφαλείας, δεν αντιμετώπισε πρόβλημα.

Δεύτερος τερμάτισε ο Λάντο Νόρις (McLaren), την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρες με τη δεύτερη Red Bull και ακολούθησαν οι Ferrari των Σαρλ Λεκλέρ και Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ.

Από εκεί και ύστερα, τη βαθμολογούμενη πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν, κατά σειρά, οι Τζορτζ Ράσελ (Mercedes), Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin), Όσκαρ Πιάστρι (McLaren), Λιούις Χάμιλτον (Mercedes) και Νίκο Χούλκενμπεργκ (Haas).

Fernando Alonso nails it at the start

Watch all the best action from the race in Shanghai #F1 #ChineseGP

— Formula 1 (@F1) April 21, 2024