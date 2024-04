«Βασιλιάς» στο πριγκιπάτο ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάκτησε για τρίτη φορά το Masters 1000 του Μόντε Κάρλο, νικώντας στον τελικό της Κυριακής τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ (10ος στον κόσμο) με 6-1, 6-4.

Ο 25χρονος Έλληνας, που είχε ήδη πανηγυρίσει τους τίτλους στο χωμάτινο γήπεδο της Ριβιέρα το 2021 και το 2022, γίνεται ο πέμπτος παίκτης στην εποχή του Open (από το 1968) που καταγράφει το όνομά του στη λίστα των νικητών του τουρνουά για τουλάχιστον τρεις φορές, μετά τους Ίλιε Ναστάζε (3), Μπγιορν Μποργκ (3), Τόμας Μούστερ (3) και Ράφα Ναδάλ (11).

STEFANOS TSITSIPAS IS A 3-TIME ROLEX MONTE CARLO MASTERS CHAMPION!!! @steftsitsipas pic.twitter.com/QcqmB3qrtx — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2024

Για τον «Στεφ» ήταν ο 11ος τίτλος καριέρας και πρώτος μετά από οκτώ μήνες, σε μια από τις πλέον αγαπημένες διοργανώσεις του, στην οποία θριάμβευσε για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Ταυτόχρονα, ο Τσιτσιπάς εξασφάλισε τους βαθμούς που θα τον επαναφέρουν στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης (από το Νο12), που θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα (15/4).

Ο Ρουντ πήρε το πρώτο game του παιχνιδιού αλλά ήταν και το μοναδικό στο εναρκτήριο σετ. Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε, ύστερα έκανε break κι έφτασε στο 3-1, για να φτάσει τελικά στο 1-0 χωρίς να χάσει άλλο game.

Ο Νορβηγός ισορρόπησε στη συνέχεια και ο Έλληνας πρωταθλητής χρειάστηκε να εξαλείψει break point στο πρώτο και τρίτο game του δεύτερου σετ.

Ladies and gentlemen, presenting your 2024 #RolexMonteCarloMasters champion: Stefanos Tsitsipas pic.twitter.com/3gVqA5BgAs — Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2024

Ο Ρουντ ισοφάρισε σε 3-3, για να ακολουθήσει ένα μεγάλο σε διάρκεια game, διάρκειας σχεδόν 13 λεπτών, όπου ο «Στεφ» παρότι προηγήθηκε με 40-0 χρειάστηκε να σώσει τρία break points (8/8 συνολικά).

Ο Τσιτσιπάς έφτασε στο 5-4 κι όταν του δόθηκε η ευκαιρία, δεν την άφησε αναξιοποίητη. Με τον Νορβηγό να παίζει υπό πίεση και να υποπίπτει λάθη έφτασε στο break, το μοναδικό στο δεύτερο σετ, για να κάνει το 6-4 και να φτάσει στη νίκη.