Σχεδόν 2 δις ευρώ το κόστος ανακατασκευής του «Μπερναμπέου»

Τα οικονομικά στοιχεία της Ρεάλ Μαδρίτης για τους πρώτους μήνες της περιόδου 2023-24 αποκάλυψαν το ποσό που θα ξοδέψει ο σύλλογος για να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του «Μπερναμπέου», μια σύνθετη δουλειά που έδωσε νέο πρόσωπο στο διάσημο γήπεδο και η οποία μέχρι στιγμής έχει κοστίσει 1,76 δισ. ευρώ.

Για να φτάσουμε σε αυτό το ποσό, όπως αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα The Athletic, ο σύλλογος έχει λάβει τρία ξεχωριστά δάνεια για τη χρηματοδότηση όλων των εργασιών, συνολικού ύψους 1,17 δισ. ευρώ.

Σε αυτά πρέπει να προστεθούν τα επιτόκια, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχουν διαφορετικές τιμές, με το μέσο σταθερό επιτόκιο να διαμορφώνεται σε περίπου 3,2%. Η Ρεάλ προχωρά στην καταβολή τόκων για το δεύτερο και το τρίτο, με την ετήσια δαπάνη να διαμορφώνεται σε περίπου 66 εκατ. ευρώ.

The 360° Screen has been Fully installed in the New Santiago Bernabéu.

The New Real Madrid Stadium will be Ready by Summer 2024 pic.twitter.com/zvczF7drkl

— KANAN (@ThaRealKanan) March 26, 2024