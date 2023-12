Ναβάρο: Να κερδίσουμε όσα περισσότερα γίνεται

Η πρώτη μεταγραφική προσθήκη του Ολυμπιακού κατά τη χειμερινή περίοδο είναι ο 25χρονος Ισπανός επιθετικός Φραν Ναβάρο, που αποκτήθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς από την Πόρτο.

Ο Ίβηρας φορ ήρθε στην Ελλάδα χθες, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις και σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, αποτέλεσε το πρώτο «δώρο» της διοίκησης στο νέο προπονητή του συλλόγου, Κάρλος Καρβαλιάλ.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση της μετακίνησής του στους «ερυθρόλευκους» ο Ναβάρο μίλησε στο κανάλι της ΠΑΕ Ολυμπιακός και έδωσε απαντήσεις για το πως προέκυψε το ταξίδι του, το αγωνιστικό προφίλ του και το στόχο του στο νέο ποδοσφαιρικό περιβάλλον.

⚪️ Οι πρώτες δηλώσεις του Φραν Ναβάρο στο Olympiacos TV! / @frantoro9’s first statements on Olympiacos TV!

#Olympiacos #Welcome #Transfer #Navarro #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/buJgacsejO

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 31, 2023