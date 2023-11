Χειρουργήθηκε ο Ερνανγκόμεθ κι επιστρέφει το νέο έτος

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ πέρασε σήμερα την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το συντριπτικό κάταγμα που υπέστη στο μικρό δάκτυλο του αριστερού χεριού του.

Ο Ισπανός φόργουορντ τραυματίστηκε στην προπόνηση όταν η μπάλα χτύπησε με πολλή δύναμη το χέρι του.

Η επέμβαση κρίθηκε επιτυχημένη και ο Ερνανγκόμεθ αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του «τριφυλλιού» στις αρχές του νέου έτους.

H ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ υποβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (8/11), στο νοσοκομείο “ΥΓΕΙΑ”, σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο μικρό δάκτυλο του αριστερού του χεριού από τον ορθοπαιδικό χειρουργό Νικόλαο Σούρα, και τον γιατρό της ομάδας μας, Αθανάσιο Κονίδη. Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση.»

