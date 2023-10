Ο Μπας Ντοστ «τα πάει καλά» στο νοσοκομείο

Ο επιθετικός της ολλανδικής Ναϊμέγκεν, Μπας Ντοστ, αναρρώνει από χθες σε νοσοκομείο μετά την κατάρρευσή του στον αγωνιστικό χώρο, ςτη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος με την Αλκμάαρ, που διακόπηκε αργότερα.

Ο 34χρονος διεθνής Ολλανδός, ο οποίος ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εκτός γηπέδου, δήλωσε αργότερα μέσω του λογαριασμού X της ομάδας (πρώην Twitter) ότι «αισθανόταν καλά».

«Ο αγώνας Αλκμάαρ-Ναϊμέγκεν διακόπηκε στο 90ό λεπτό το απόγευμα της Κυριακής με το σκορ 1-2. Ο Μπας Ντοστ κατέρρευσε στο γήπεδο και βοηθήθηκε αμέσως από όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης που ήταν παρούσες», ανέφερε η Ναϊμέγκεν στην ιστοσελίδα της.

«Ο Ντοστ μεταφέρθηκε από το γήπεδο από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και οδηγηθηκε στο νοσοκομείο».

Παίκτες και των δύο ομάδων στάθηκαν γύρω από τον Ντοστ, ο οποίος σημείωσε το πρώτο γκολ κι έδωσε την ασίστ για το δεύτερο της Ναϊμέγκεν, ενώ ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.

«Τα πάω καλά. Η βοήθεια που έλαβα στο γήπεδο ήταν φανταστική», είπε ο Ντοστ. «Είμαι στο νοσοκομείο τώρα και νιώθω καλά. Ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη!».

Η Αλκμάαρ από την πλευρά της δημοσίευσε ένα μήνυμα, αναφέροντας λέγοντας: «Ο Μπας Ντοστ έχει ευτυχώς τις αισθήσεις του. Σου ευχόμαστε πολλή δύναμη και γρήγορη ανάρρωση, Μπας».

Bas Dost: “Het gaat goed met me. De hulp die ik op het veld heb gekregen was fantastisch. Ik ben nu in het ziekenhuis en ik voel me goed. Bedankt voor alle support!” pic.twitter.com/0WY5sAnQ87

