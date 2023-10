Κορυφαίοι αθλητές στην Ευρώπη Ινγκεμπρίγκτσεν και Μπολ

Ο Νορβηγός δρομέας Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της Ευρώπης για το 2023, για δεύτερη συνεχή χρονιά, επικρατώντας των ανθυποψήφιών του, Μίλτου Τεντόγλου και Μόντο Ντουμπλάντις.

Ο Ινγκεμπρίγκτσεν και η Ολλανδή Φέμκε Μπολ, που πρώτευσε στην αντίστοιχη ψηφοφορία για την κορυφαία γυναίκα αθλήτρια, βραβεύτηκαν σε εκδήλωση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας στίβου στο Βίλνιους (Λιθουανία).

Femke Bol and Jakob Ingebrigtsen are crowned 2023 European Athletes of the Year. #GoldenTracks

From double gold at the European Indoors to world records and world titles! ✨

Ο Ινγκεμπρίγκτσεν κατάκτησε δύο χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου, τον Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη, ενώ τον Αύγουστο ήταν νικητής στα 5.000μ. και δεύτερος στα 1.500μ., στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης.

Ακόμη, το 2023 κατέρριψε πέντε ρεκόρ Ευρώπης, με τα δύο τελευταία (μίλι, 3.000μ.) να επιτυγχάνονται σε διαδοχικές ημέρες κατά τη διάρκεια του τελικού των Diamond League, στο Γιουτζίν των ΗΠΑ, όπου κέρδισε και τα δύο αγωνίσματα.

Jakob Ingebrigtsen is the men’s European Athlete of the Year for the second year in a row! #GoldenTracks pic.twitter.com/k3YvhYBKEY

Η Μπολ, που έφτασε στο βραβείο επίσης για δεύτερη συνεχή χρονιά, κατάκτησε από την πλευρά της δύο ευρωπαϊκούς τίτλους στην Πόλη και δύο χρυσά στο Παγκόσμιο, στα 400μ. εμπόδια και στα 4Χ400μ., όπου χάρισε στην Ολλανδία τη νίκη με ένα εκπληκτικό τελευταίο 400άρι.

Στη διάρκεια της χρονιάς είχε καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ κλειστού στίβου στα 400μ. με 49.26, όπως επίσης και το ρεκόρ Ευρώπης στα 400μ. εμπόδια με 51.45.

UNSTOPPA-BOL!

For the second year in a row, Femke Bol is the women’s European Athlete of the Year!

And Bol becomes the first athlete to win the award in back-to-back years since Dafne Schippers in 2014-15. #GoldenTracks pic.twitter.com/DsjBMtcbEK

— European Athletics (@EuroAthletics) October 21, 2023