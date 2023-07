Έρευνα της αστυνομίας για το περιστατικό Μπρίτνεϊ Σπίαρς – Γουεμπανιάμα

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ιστότοπο TMZ, που ανέδειξε το θέμα, η Αμερικανίδα σταρ της ποπ μουσικής Μπρίτνεϊ Σπίαρς κατέθεσε μήνυση για το χτύπημα που φέρεται να δέχθηκε από σωματοφύλακα του 19χρονου Γάλλου μπασκετμπολίστα Βίκτορ Γουεμπανιάμα, Νο1 στα φετινά ντραφτ του ΝΒΑ από τους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, μετά τις αποκαλύψεις για το περιστατικό με τη διάσημη τραγουδίστρια, η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι ξεκίνησε έρευνα το βράδυ της Τετάρτης για «επίθεση και τραυματισμό», ωστόσο οι αρχές δεν διευκρίνισαν την ταυτότητα του θύματος. «Δεν θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε η αστυνομία.

Η Σπίαρς έγραψε την Πέμπτη ότι τη χαστούκισε μέλος από την ασφάλεια της ομάδας του παίκτη, που συνόδευε τον νεαρό Γάλλο. Στο Instagram, η τραγουδίστρια εξήγησε ότι είδε τον πανύψηλο μπασκετμπολίστα το απόγευμα της Τετάρτης στην είσοδο ενός εστιατορίου ξενοδοχείου, στο Λας Βέγκας.

«Αποφάσισα να τον πλησιάσω και να τον συγχαρώ για την επιτυχία του. Καθώς υπήρχε πολύς θόρυβος, τον χτύπησα στον ώμο για να τραβήξω την προσοχή του. Η υπηρεσία ασφαλείας του με χαστούκισε», είπε και πρόσθεσε ότι το χτύπημα ήταν τόσο δυνατό, ώστε «σχεδόν με έριξε κάτω και μου έσπασε τα γυαλιά».

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα επιβεβαίωσε το περιστατικό χθες (6/7) μετά την προπόνησή του, εξηγώντας ότι έμαθε ποιο ήταν το πρόσωπο μόνο μετά το γεγονός εμπλοκής της τραγουδίστριας.

«Ένα άτομο με φωνάζει “Κύριε, κύριε!”, μετά με αρπάζει από την πλάτη, όχι από τον ώμο μου. Ένιωσα ότι η ασφάλεια είχε απομακρύνει αυτό το άτομο, αλλά δεν ξέρω με ποιο βαθμό δύναμης», είπε ο 19χρονος, που έτυχε υποδοχής ροκ σταρ στο Τέξας τον Ιούνιο.

“That person grabbed me from behind — not on my shoulder, she grabbed me from behind — and so I just know the security pushed her away.” https://t.co/gqzY46fa9e

