Οκτάμηνος αποκλεισμός στον Τόνεϊ λόγω Στοιχήματος

Μεγάλο πλήγμα για την Μπρέντφορντ και την καριέρα του Ιβάν Τόνεϊ, που θα διακοπεί αναγκαστικά ενώ βρισκόταν σε πλήρη άνοδο με αποκορύφωμα την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FA) καταδίκασε σήμερα (17/5) τον διεθνή, πλέον, επιθετικό με αναστολή κάθε δραστηριότητας που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για οκτώ μήνες, λόγω παραβίασης του κανονισμού περί αθλητικών στοιχημάτων, στο διάστημα από το 2017 έως και το 2021.

