Ελλάδα και Πόντος γιόρτασαν «Όλοι μαζί» στο Ελληνικό Φεστιβάλ Semaphore

Τα 44 χρόνια παρουσίας του στα ελληνικά δρώμενα της Νότιας Αυστραλίας γιόρτασε το περασμένο σαββατοκύριακο το Ελληνικό Φεστιβάλ Semaphore, μετατρέποντας την ομώνυμη ακτή σε μια μεγάλη σκηνή για τον ελληνικό και τον ποντιακό πολιτισμό, τον οποίο παρουσίασε με τον καλύτερο τρόπο η Ποντιακή Αδελφότητα της περιοχής.

Το φεστιβάλ διοργανώθηκε από την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα της Γέννησης του Χριστού Αδελαΐδας και περιχώρων (Greek Orthodox Community of the Nativity of Christ, Port Adelaide & Environs-PAGOC), με την υποστήριξη περισσότερων από 350 εθελοντών.

