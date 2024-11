Ουκρανία: 1.000 ημέρες πολέμου – Κλιμάκωση με άγνωστη έκβαση

Οι εχθροπραξίες μαίνονται σε πολλαπλά μέτωπα και οι αξιωματούχοι της χώρας προετοιμάζονται για τα νέα δεδομένα που μπορεί να φέρει η αλλαγή σκυτάλης στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευχή η ερχόμενη χρονιά «να είναι το έτος της ειρήνης».

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο με τρόπο σωστό και δίκαιο. 1000 ημέρες σε πόλεμο είναι μια τεράστια πρόκληση. Πρέπει να κάνουμε το επόμενο έτος το έτος της ειρήνης» ανέφερε σε διαδικτυακή ομιλία του στη διάρκεια της έκτακτης συνόδου της ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ νωρίτερα σε ανάρτησή του, κοινοποίησε βίντεο με στιγμιότυπα που σημάδεψαν την εξέλιξη του πολέμου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας διατράνωσε με τη σειρά του πως «η Ουκρανία δεν θα υποταχθεί ποτέ στους κατακτητές», προσθέτοντας πως «ο ρωσικός στρατός θα τιμωρηθεί για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

1000 days together 1000 days of Ukraine pic.twitter.com/o3FMIdEKZi

Λίγο πριν από το ορόσημο της συμπλήρωσης 1.000 ημερών από την έναρξη του πολέμου, η Ουάσιγκτον έδωσε το «πράσινο φως» στο Κίεβο για πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Αμερικανοί αξιωματούχοι, οι οποίοι θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, υποστήριξαν σε δηλώσεις τους σε ΜΜΕ ότι το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας δόθηκε εν είδει ανταπόδοσης στην εμπλοκή βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη σύγκρουση.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας, Αντρίι Σιμπίχα, εκτίμησε πως η κίνηση αυτή θα μπορούσε «να αλλάξει το παιχνίδι». Ωστόσο η πολιτική αυτή μπορεί να ανατραπεί όταν ο Ντόναλντ Τραμπ αναλάβει την αμερικανική προεδρία τον Ιανουάριο, ενώ και στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες προειδοποιούν ότι από μόνη της δεν είναι αρκετή για να αλλάξει την πορεία του πολέμου που μαίνεται εδώ και 33 μήνες.

Η «απάντηση» πάντως από τη Μόσχα δεν άργησε να έρθει. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε σήμερα το επικαιροποιημένο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας. Βάσει αυτού, η Μόσχα θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων σε περίπτωση που εκδηλωθεί εναντίον της «συμβατική» πυραυλική επίθεση, η οποία θα υποστηρίζεται από πυρηνική δύναμη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι η απερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ ρίχνει λάδι στη φωτιά, επιδιώκοντας να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Εν μέσω των εξελίξεων αυτών, ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε μεγάλη ρωσική αποθήκη όπλων κοντά στην πόλη Καράτσεφ, στην περιοχή του Μπριάνσκ, που απέχει 110 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, χωρίς να διευκρινίσει τι είδους όπλα χρησιμοποίησε για την επίθεση αυτή. Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως η Ουκρανία χρησιμοποίησε αμερικανικούς Atacms στην επίθεση που εξαπέλυσε στο Μπριάνσκ.

Υπό τα παραπάνω δεδομένα, το ερευνητικό ινστιτούτο του υπουργείου Έκτακτης Ανάγκης στη Ρωσία γνωστοποίησε πως η χώρα έχει ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή κινητών καταφυγίων που μπορούν να προστατεύσουν από βομβαρδισμούς, από μία σειρά απειλών, όπως η ραδιενεργή ακτινοβολία και τα ωστικά κύματα, καθώς και από φυσικές καταστροφές.

Απευθυνόμενος σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε στο μεταξύ φόβους ότι ο αριθμός των Βορειοκορεατικών στρατευμάτων που σταθμεύουν στη Ρωσία μπορεί να αυξηθεί σε 100.000. «Ο Πούτιν έφερε 11.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας στα σύνορα της Ουκρανίας. Αυτό το απόσπασμα μπορεί να αυξηθεί σε 100.000» ανέφερε. Αλλά και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει επισημάνει πως το γεγονός ότι «η Ρωσία φέρνει ασιατικά στρατεύματα σε έναν πόλεμο στην Ευρώπη», συνιστά «τεράστια κλιμάκωση».

«Πριν από 1.000 μέρες η Ρωσία επιχείρησε να σβήσει την Ουκρανία από τον χάρτη και επί 1.000 μέρες η Ρωσία αποτυγχάνει λόγω της αντίστασης της Ουκρανίας» ανέφερε σε δηλώσεις της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στο Κίεβο. «Η ελευθερία σας είναι και δική μας ελευθερία. Η Ένωσή μας είναι το σπίτι σας» πρόσθεσε απευθυνόμενη στον ουκρανικό λαό.

And every day thereafter. pic.twitter.com/6mYMM5WukZ

For every single day of the war.

On the 1000th day of Russia’s atrocious war, Europe stands by Ukraine.

Χαιρετίζοντας τη γενναιότητα των Ουκρανών, η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα επανέλαβε με τη σειρά της την ακλόνητη στήριξη της Ε.Ε. στο Κίεβο. «1.000 μέρες γενναιότητας αντίστασης και θάρρους. 1.000 μέρες είμαστε μαζί, σαν αδέρφια, σαν μια οικογένεια που μοιράζεται ένα κοινό μέλλον. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί» ανέφερε σε ανάρτηση, την οποία συνόδευσε με σχετικό βίντεο.

1000 days of bravery, defiance and courage.

1000 days of beating the odds.

1000 days of standing together, as brothers and sisters.

As one family that shares a common future.

We will continue to #StandwithUkraine.

For as long as it takes.#SlavaUkraini pic.twitter.com/rcwsYZQWNK

— Roberta Metsola (@EP_President) November 19, 2024