Σεισμός 4,3 Ρίχτερ σε Ιτέα – Άμφισσα

Σεισμός μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στην Ιτέα και την Άμφισσα, πλησίον του Κορινθιακού Κόλπου, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ιτέας, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Άμφισσας και 129 χιλιομέτρων δυτικά – βορειοδυτικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος της δόνησης, η οποία σημειώθηκε στη 1.21 μ.μ., εκτιμάται στα 13,1 χιλιόμετρα.

Βάσει μαρτυριών στο Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), η δόνηση έγινε αισθητή στη Φωκίδα, στην Πάτρα, αλλά ακόμη και σε ψηλότερους ορόφους στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της Αττικής.

Κατά το EMSC, η δόνηση είχε μέγεθος 4,2 Ρίχτερ.

🔔#Earthquake (#σεισμός) M4.2 occurred 7 km S of #Ámfissa (#Greece) 2 min ago (local time 13:21:02).

