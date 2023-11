Γκάνα: Ποιος έκοψε το ιερό δένδρο κόλα; – «Θεράπευε ασθένειες και κατάρες»

Οργή κατέλαβε του Γκανέζους , όταν οι φωτογραφίες του κομμένου κόλα- ένα ιερό δένδρο 300 ετών στην πόλη Feyiase, κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Το κόλα πιστεύεται ότι είχε θεραπευτικές δυνάμεις, ενώ αποτελούσε πόλο έλξης για ντόπιους και τουρίστες. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, για να βρουν τους δράστες αλλά και να να απάντηση στο «γιατί το έκοψαν»

Το κόλα καλλιεργείται στην Κεντρική Αφρική, και παράγει μεγάλους καρπούς που ονομάζονται «καρύδια κόλα».

Οι ντόπιοι λένε ότι το δέντρο μεγάλωσε ακριβώς στο σημείο όπου ο Okomfo Anokye -συνιδρυτής της αυτοκρατορίας Asante στη δυτική Αφρική, ιερέας, πνευματικός ηγέτης και θεραπευτής – έφτυσε ένα καρύδι κόλα στο έδαφος, στις αρχές της δεκαετίας του 1700.

Για τους Γκανέζους ο Okomfo Anokye ενεργούσε ως μεσολαβητής μεταξύ των πνευμάτων και των ζωντανών.

Η παράδοση λέει ότι έθαψε ένα σπαθί στις εγκαταστάσεις ενός νοσοκομείου στο Κουμάσι που φέρει το όνομά του.,το οποίο παραμένει σταθερά στη θέση του και δεν μπορεί ποτέ να αφαιρεθεί,

Η παρουσία του δέντρου ήταν μια συνεχής υπενθύμιση των κατορθωμάτων του.

Πολλοί λένε ότι «οι μαύροι και λευκοί σπόροι του μπορούσαν να θεραπεύσουν ασθένειες και κατάρες.

Το δέντρο βρισκόταν στη μέση ενός μεγάλου δρόμου που συνδέει το εμπορικό κέντρο της Γκάνας, το Κουμάσι, με τη λίμνη Bosomtwe. Λόγω της δημοτικότητάς του είχε γλιτώσει κατά την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου.

🇬🇭 Komfo Anokye kola tree: Who cut down Ghana's 300 year-old spiritual tree?

Authorities in Ghana are on a manhunt for people who cut down over 300-year-old spiritual tree at Feyiase Akoyem in southern Ghana.

Tap to read more: https://t.co/MW5YJDuhis pic.twitter.com/W66a2EUqNk

— BBC News Africa (@BBCAfrica) November 9, 2023