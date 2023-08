Meteo: 52% λιγότερες μεγάλες πυρκαγιές, 195% αύξηση των καμένων εκτάσεων φέτος στην Ελλάδα

Αύξηση 195% καταγράφει η αθροιστικά καμένη έκταση στην Ελλάδα από την αρχή του έτους έως και την Πέμπτη 24.08.2023, σε σύγκριση με την έκταση που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) καίγεται ετησίως στη χώρα μας, όπως προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για Δασικές Πυρκαγιές που επεξεργάστηκε η Πυρομετεωρολογική Ομάδα FLAME της μονάδας Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Σύμφωνα με το Meteo, καταγράφοντας 1.281.480 στρέμματα καμένων εκτάσεων έως την Πέμπτη 24.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Δεύτερη έρχεται η Ισπανία με 824.640 στρέμματα και τρίτη η Ιταλία με 595.330 στρέμματα. Αύξηση των καμένων εκτάσεων καταγράφουν επίσης η Γαλλία (+66%) και το Μαρόκο (+30%), ενώ μείωση καταγράφεται στις υπόλοιπες χώρες.

Κατά τα ίδια στοιχεία και όπως αναφέρει το Meteo, ο αθροιστικός αριθμός των μεγάλων δασικών πυρκαγιών (άνω των 300 στρεμμάτων) στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Πέμπτη 24.08.2023, καταγράφει μείωση -52% σε σύγκριση με τον αριθμό μεγάλων δασικών πυρκαγιών που κατά μέσο όρο (2002 – 2022) εκδηλώνονται στη χώρα μας σε ετήσια κλίμακα. Αύξηση του αριθμού των δασικών πυρκαγιών καταγράφεται σε Ισπανία (+78%), Γαλλία (+194%), Μαρόκο (+51%), Κύπρο (+2%), Λιβύη (+3%) και Σλοβενία (+14%).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, καταγράφοντας 27 μεγάλες δασικές πυρκαγιές (άνω των 300 στρεμμάτων) έως την Πέμπτη 24.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται έβδομη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Ισπανία με 340 δασικές πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του 2023.

Βάσει των ίδιων στοιχείων, η μέση καμένη έκταση ανά μεγάλη δασική πυρκαγιά στην Ελλάδα, από την αρχή του έτους έως και την Πέμπτη 24.08.2023, σημειώνει αύξηση +517% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μέσο όρο της περιόδου 2002 – 2022.

Όπως αναφέρει το Meteo, καταγράφοντας, κατά μέσο όρο, 47.462 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά έως την Πέμπτη 24.08.2023, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη μεταξύ 20 Μεσογειακών χωρών, με τεράστια μάλιστα διαφορά. Δεύτερη έρχεται η Αλγερία με μέσο όρο 10.517 ανά δασική πυρκαγιά και τρίτη η Συρία με μέσο όρο 6.053 στρέμματα ανά δασική πυρκαγιά. Αυξήσεις καταγράφονται επίσης σε Τυνησία (+1%) και Ιταλία (+35%), με τις υπόλοιπες χώρες να παρουσιάζουν μείωση στον μέσο όρο των στρεμμάτων ανά δασική πυρκαγιά.

Τρεις φορές περισσότερα στρέμματα κάηκαν στη χώρα μας μέχρι τις 23 Αυγούστου από το μέσο όρο της περιόδου 2006 – 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφει στο μεταξύ το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών και δημοσίευσε χθες το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ).

Συγκεκριμένα, μέχρι τις 23 Αυγούστου οι δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα μας κατέκαψαν πάνω από 1.200.000 στρέμματα.

Σύμφωνα με προκαταρκτική ανάλυση δεδομένων από την ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, από την πυρκαγιά στον Έβρο μέχρι στιγμής έχουν καεί 72.344 εκτάρια ή 723.440 στρέμματα.

Όπως ανέφερε χθες η υπηρεσία στη σελίδα της στο Twitter, η φωτιά στον Έβρο είναι «η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί σε ευρωπαϊκό έδαφος εδώ και χρόνια».

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 24, 2023