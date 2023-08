Νέα Φιλαδέλφεια: H ανακοίνωση των δικηγόρων της οικογένειάς του Μιχάλη

Απόλυτοι ότι είναι αναληθείς οι πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, κατά τις οποίες, πίσω από τον θανάσιμο τραυματισμό του Μιχάλη Κατσουρή βρίσκεται φίλος της ΑΕΚ, εμφανίζονται οι δικηγόροι της οικογένειας του θύματος

Σε ανακοίνωσή τους που εξέδωσαν αργά χθες βραδυ, οι δικηγόροι Χρήστος Μαυρομάτης και Σταύρος Γεωργόπουλος αναφέρουν:

«Accuse the other side of that which you are guilty»

«κατηγορήστε την άλλη πλευρά για αυτό που είστε ένοχος»

Γιοζεφ Γκαιμπελς, υπουργός προπαγάνδας της ναζιστικής Γερμανίας.

Προφανώς δεν σέβεστε τον Μιχάλη ( δύσκολο πράγμα ο σεβασμός για το νεκρό, θέλει ψυχή).

Προφανώς δεν σέβεστε την οικογένεια του.

Προφανώς δεν σέβεστε αυτούς που μάχονται για την ανακάλυψη της αλήθειας (τους δικαστές).

Αλλά να διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα, αυτό πάει πολύ.

Τις τελευταίες ώρες απο τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ κυκλοφόρησε η είδηση οτι κάποιοι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό το ενδεχόμενο ο θανάσιμος τραυματισμός του Μιχαλη Κατσουρη να προήλθε απο φιλο της ΑΕΚ που βρισκόταν δίπλα του, όταν καταδιώκονταν.

Επειδή αυτή η εκδοχή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα δηλώνουμε ότι θα στραφούμε με κάθε νόμιμο μέσο ενάντια :

-σε οποιον προσπαθησει να ξεπλυνει τις ευθυνες της Αστυνομιας, τις ευθυνες των -επικινδυνων για καθε κοινωνια -ναζιστων χουλιγκαν απο την Κροατια καθως και των εν Ελλαδι συνεργών τους

σε οποιον προσπαθησει να παραβλεψει ή αλλοιωσει στοιχεια της υποθεσης

σε οποιον προσπαθησει να κουκουλωσει το τραγικο συμβαν και να το υποβιβασει σε εναν τυχαιο εξ αμελειας τραυματισμο (παρολο που αφενος δεν αποδεικνυεται αφετερου δεν θα μπορουσε να προκαλεσει τετοιας εντασης πληγμα).

Και επειδή , λογω της μυστικοτητας της ανακρισης δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε λεπτομερειες , σας προειδοποιουμε οτι υπαρχουν ακλονητα στοιχεια που ακυρωνουν αυτη την εκδοχη, μας ενδιαφέρει ομως να μάθουμε ποιός γκαιμπελισκος την σκέφτηκε.

Χρηστος Μαυροματης

Σταυρος Γεωργοπουλος

Δικηγοροι Αθηνων