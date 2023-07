Πυρκαγιές: Eπιπλέον πυροσβεστικές δυνάμεις στέλνει η Ε.Ε. στην Ελλάδα

Eπιπλέον εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιεί η Ε.Ε. για την Ελλάδα μέσω του rescEU, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή του στο Twitter ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς, ενώ το εκρηκτικό μείγμα που δημιουργούν οι αναζωπυρώσεις και το νέο κύμα καύσωνα κρατούν σε κατάσταση συναγερμού τον κρατικό μηχανισμό.

As the #wildfires danger in #Attica🇬🇷 is expected to remain very high, we are mobilising additional #rescEU🇪🇺 firefighting air capacities.

One canadair from 🇭🇷 and two air tractors from 🇨🇾 are about to arrive to 🇬🇷 any time now.

Additional ground👨‍🚒 also to come from 🇷🇴 and 🇧🇬. pic.twitter.com/5AqD66w2AR

— Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 21, 2023