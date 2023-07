Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο – Ακολούθησαν μικρότερες δονήσεις

Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην Αιτωλοακαρνανία, κοντά στη Ναύπακτο, σύμφωνα με αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 5:02 μ.μ. το Σάββατο, εντοπίζεται 12 χιλιόμετρα ανατολικά του Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 19 χιλιόμετρα.

Η πρώτη εκτίμηση έκανε λόγο για σεισμό 4,2 Ρίχτερ.

Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αιτωλοακαρνανία, την πόλη της Πάτρας, καθώς και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας.

⚠Preliminary info: #earthquake (#σεισμός) about 20 km NE of #Náfpaktos (#Greece) 2 min ago (local time 17:02:51)

— EMSC (@LastQuake) July 8, 2023