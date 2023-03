Sky News: Μετρητοίς, εκατομμύρια σφαίρες και βλήματα πυροβολικού κρυφά στην Ρωσία από το Ιράν

Εκατό εκατομμύρια σφαίρες και 300 χιλιάδες βλήματα πυροβολικού μεταξύ άλλων, εστάλησαν μυστικά μέσω Κασπίας Θαλάσσης από το Ιράν στην Ρωσία αναφέρει έρευνα που πραγματοποίησε το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των δημοσιογράφων του Sky News τον Ιανουάριο από ιρανικά λιμάνια απέπλευσαν δύο εμπορικά πλοία με προορισμό το Αστραχάν της Ρωσίας: το «Μούσα Τζαμίλ» και το «Μπεγκέι», που μετέφεραν 200 κοντέινερ με πολεμοφόδια. Πηγή στις μυστικές υπηρεσίες δήλωσε στο Sky News ότι και τα δύο πλοία ήταν υπό ρωσική σημαία. Το φορτίο κατά την άποψη της εν λόγω πηγής, περιλάμβανε πυρομαχικά για εκτοξευτές ρουκετών, όλμους και πολυβόλα, καθώς και κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα. Για την μεταφορά του φορτίου σύμφωνα με την πηγή η Μόσχα πλήρωσε μετρητοίς.

«Η Ρωσία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το Ιράν ως «βάση στα μετόπισθεν», δήλωσε η πηγή περιγράφοντας τους στενούς στρατιωτικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών.

