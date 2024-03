Rafale: Πρώτη άσκηση για τα «γεράκια» εκτός συνόρων

Για πρώτη φορά η ελληνική Πολεμική Αεροπορία συμμετέχει στην άσκηση «VOLFA24» με τα καινούργια υπερσύγχρονα γαλλικά μαχητικά Rafale -«γεράκια»- στην πρώτη τους άσκηση εκτός συνόρων.

Μεταξύ των σύνθετων αεροπορικών επιδρομών, ένα σενάριο κρίσης που επιτρέπει την εκπαίδευση μάχης σε ολόκληρη τη Γαλλία, περισσότεροι από 1.000 συμμετέχοντες εργάζονται σε ένα κοινό και συνδυασμένο πλαίσιο.

📍Mont de Marsan 🇫🇷

🇬🇷 Rafale flying over birthplace in their first out-of- border exercise #VOLFA24! @Armee_de_lair pic.twitter.com/moOrwhTqXD

