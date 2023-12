Ερντογάν: Ελπίζω σε νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις – Πάμε στην Αθήνα με προσέγγιση win-win

Την ελπίδα για την έναρξη μίας νέας εποχής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εκφράζει ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε δηλώσεις του λίγες ημέρες πριν από την επίσκεψή του στην Αθήνα.

«Θα πάμε στην Αθήνα με προσέγγιση ‘win-win’» ανέφερε ο πρόεδρος της Τουρκίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Anadolu. Όπως σημείωσε «εκεί θα συζητήσουμε τόσο τις διμερείς μας σχέσεις, όσο και τις σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης».

#BREAKING Turkish President Erdogan on his upcoming visit to Greece: 'I hope a new era begins (between 2 countries). We are trying to make more friends and less enemies' pic.twitter.com/aZYDoCR3rD

