Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με τον Κροάτη ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Κροάτη ομόλογό του, Γκόρνταν Γκάρλιτς Ράντμαν.

Κατά τη συνάντησή τους οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημειώνεται πως ο Κροάτης υπουργός Εξωτερικών επισκέφτηκε την Ελλάδα κατά την επιστροφή του από το Ισραήλ. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

🇬🇷🤝 🇭🇷

FM George Gerapetritis met with #Croatia counterpart @grlicradman in Athens. Discussion on latest developments in the Middle East

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτη με ΥΠΕΞ Κροατίας Gordan Grlić Radman στην Αθήνα. Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή pic.twitter.com/YRAKvqArlq

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 27, 2023