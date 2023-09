Γ. Γεραπετρίτης: Συνάντηση με Μπορέλ και Μπέρμποκ στη Νέα Υόρκη

Σειρά συναντήσεων και επαφών θα έχει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης στο πλαίσιο της 78ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Άλλωστε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Τρίτης, καθώς την Τετάρτη έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ την Πέμπτη θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Συλλυπητήρια για το δυστύχημα στη Λιβύη

Ο κ. Γεραπετρίτης δεν παρέλειψε να εκφράσει τη θλίψη του για το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της ελληνικής αποστολής για ανθρωπιστική βοήθεια στη Λιβύη. «Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για τον τραγικό θάνατο των πέντε μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη. Αυτές τις δύσκολες ώρες, οι σκέψεις όλων μας είναι με τις οικογένειες των εκλιπόντων, στις οποίες εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Σήμερα η πατρίδα πενθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ

Το πρόγραμμα του κ. Γεραπετρίτη ξεκινάει με τη συνάντηση των υπουργών εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα συμμετέχει και ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέ Μπορέλ. Στη συνάντηση θα συζητηθεί η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η εύθραυστη κατάσταση ασφάλειας στο Σαχέλ, η κλιμακούμενη ένταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, και η ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή.

Από την πλευρά του, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα αναφερθεί στην πολυεπίπεδη βοήθεια που παρέχει η Ελλάδα προς την Ουκρανία και θα τονίσει το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η χώρα μας στην άμβλυνση των επιπτώσεων της επισιτιστικής κρίσης, η οποία επιδεινώθηκε μετά την αποχώρηση της Ρωσίας από την πρωτοβουλία της Μαύρης Θάλασσας. Ο κ. Γεραπετρίτης θα κάνει ειδική αναφορά στους λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης που μπορούν να λειτουργήσουν ως εναλλακτικές πύλες για την εξαγωγή των ουκρανικών σιτηρών.

Όσον αφορά στη διένεξη μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, ο υπουργός Εξωτερικών θα τονίσει τη σημασία επίτευξης προόδου στις διμερείς διαπραγματεύσεις για την ειρηνική διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων. Μάλιστα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα ανθρωπιστικού χαρακτήρα, τα οποία καθίστανται επίκαιρα λόγω της επιδείνωσης της ανθρωπιστικής κρίσης που παρατηρείται εξαιτίας του συνεχιζόμενου αποκλεισμού του διαδρόμου Λατσίν από το Αζερμπαϊτζάν. Η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά τις σχετικές ευρωπαϊκές θέσεις και εκκλήσεις συμμόρφωσης προς την αζερική πλευρά.

Σχετικά με την κατάσταση στο Σαχέλ, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα τονίσει την ανάγκη αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης στον Νίγηρα, με δεδομένο ότι ελλοχεύει μια σειρά κινδύνων που εκτείνονται από την περαιτέρω επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης έως τη διάχυσης της αστάθειας και την επανεμφάνιση του φαινομένου της πειρατείας. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε μια ευθεία απειλή για το διεθνές διαμετακομιστικό εμπόριο και τον ελληνόκτητο στόλο.

Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή

Στη συνέχεια, ο Έλληνας υπουργός θα λάβει μέρος σε υψηλού επιπέδου συνάντηση για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή με τίτλο «The Peace Day Effort – A new Effort for the Middle East». Στη συνάντηση θα συμμετέχουν οι υπουργοί εξωτερικών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, την ΕΕ και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Το υπόλοιπο σκέλος του προγράμματος της Δευτέρας περιλαμβάνει εκδήλωση που διοργανώνει ο Καγκελάριος Όλαφ Σολτς και η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών, Αναλένα Μπέρμποκ, με αφορμή την 50η επέτειο εισδοχής της Γερμανίας στον ΟΗΕ. Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης θα παρευρεθεί σε συγκέντρωση την οποία διοργανώνουν οι ελληνοαμερικανικές οργανώσεις.

Τέλος, ο Έλληνας ΥΠΕΞ θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του από το Ουζμπεκιστάν και τον Ισημερινό στο πλαίσιο προώθησης της ελληνικής υποψηφιότητας για τη θέση μη μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2025-2026. Το άνοιγμα της ελληνικής Πρεσβείας στην Τασκένδη θα είναι επίσης ένα από τα θέματα που θα συζητήσει ο κ. Γεραπετρίτης και τον Ουζμπέκο ομόλογού του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ