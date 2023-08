Επικοινωνία Μ. Σχοινά με Α. Τσεφερίν: Δεν υπάρχει χώρος για βία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο»

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της UEFA Αλεξάντερ Τσεφερίν είχε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς, μετά τον θάνατο φιλάθλου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, από επεισόδια που προκάλεσαν οπαδοί της Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

«Δεν υπάρχει χώρος για βία και χουλιγκανισμό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο» τονίζει ο κ. Σχοινάς με ανάρτησή του.

I spoke to @UEFA President Aleksander Čeferin on the horrible violence yesterday night in Athens with a fan stubbed to death and many injured.

No place for violence and hooliganism in European football.

The super-cup final in Athens on 16.8 to reconfirm Europe’s sport values

— Margaritis Schinas (@MargSchinas) August 8, 2023