Για το ΝΑΤΟ και τις διμερείς σχέσεις μίλησαν ο Γ. Γεραπετρίτης με τον Σουηδό ομόλογό του

Την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία του με τον υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας, Τομπίας Μπίλστρομ (Tobias Billström), πραγματοποίησε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας βρέθηκαν η περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας-Σουηδίας, η συνεργασία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

FM George Gerapetritis held tdy his 1st phone conversation w/ #Sweden counterpart @TobiasBillstrom. Focus on further deepening relations & cooperation within the #EU and current international dvpts (1/2) pic.twitter.com/e9FcNd0LLv

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 3, 2023