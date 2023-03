Επικοινωνία Δένδια – Μπέρμποκ για την επίθεση στο Αμβούργο

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Αναλένα Μπέρμποκ, είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, προκειμένου να της εκφράσει τα συλλυπητήριά του για την αιματηρή επίθεση με πυροβολισμούς στο Αμβούργο.

«Η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε τον ΥΠΕΞ Ν. Δένδια για το ευγενικό μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο twitter.

I contacted today my #Germany counterpart, @ABaerbock and extended my condolences over yesterday’s shooting attack in #Hamburg. 🇩🇪FM thanked me for my kind message of solidarity & support. pic.twitter.com/ejVna0ePzn

— Nikos Dendias (@NikosDendias) March 10, 2023