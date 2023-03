ΥΠΕΞ: Συλλυπητήριο μήνυμα για τα θύματα της επίθεσης στο Αμβούργο

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση στο Αμβούργο, που έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε 8 ανθρώπους, ενώ δεκάδες άλλοι νοσηλεύονται.

«Είμαστε συγκλονισμένοι και βαθιά λυπημένοι από τη χθεσινή επίθεση με πυροβολισμούς στο Αμβούργο της Γερμανίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στο twitter.

Appalled and saddened by yesterday’s shooting attack in #Hamburg, Germany which claimed the lives of several people. Sincere condolences to the grieving families & wishes for speedy recovery to the injured. We express our solidarity w/ the people & Government of #Germany pic.twitter.com/UCCfxoGgBB

