Ελληνική χείρα βοηθείας στη σεισμόπληκτη Τουρκία – Επικοινωνία Δένδια με Τσαβούσογλου

Στο πλευρό του τουρκικού λαού που συγκλονίζεται από τις καταστροφικές επιπτώσεις του φονικού σεισμού, συντάσσεται η Ελλάδα, δρομολογώντας άμεσα την αποστολή βοήθειας στη σεισμόπληκτη γειτονική χώρα. Παραμερίζοντας τις όποιες διαφορές με την Άγκυρα μπροστά στον όλεθρο και τον θρήνο που έχει σκορπίσει ο ισχυρότατος σεισμός των 7,8 Ρίχτερ, η χώρα μας ήταν από τις πρώτες χώρες που κινητοποιήθηκαν για να συνδράμουν στις έρευνες διάσωσης και να παράσχουν βοήθεια. Στο πλαίσιο αυτό, εντός της ημέρας αναμένεται να αναχωρήσει για την Τουρκία C-130 με μονάδα της ΕΜΑΚ και με προσωπικό του ΕΚΑΒ με ανθρωπιστικό και υγειονομικό υλικό. Στην αποστολή θα συμμετάσχει και ο επικεφαλής της αντισεισμικής προστασίας Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως γνωστοποίησε ειδικότερα η Πολιτική Προστασία, τις αμέσως επόμενες ώρες αναχωρεί με C-130 από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας, ομάδα 21 πυροσβεστών από την 1η ΕΜΑΚ με δύο διασωστικούς σκύλους και ειδικό διασωστικό όχημα. Την ομάδα θα συνοδεύσει ένας αξιωματικός-μηχανικός του Πυροσβεστικού Σώματος με εξειδίκευση στην υποστύλωση σε ερείπια κτηρίων που έχουν καταρρεύσει, πέντε γιατροί και διασώστες από το ΕΚΑΒ.

Στη διάρκεια σύσκεψης στο Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από τα αρμόδια υπουργεία για τις συνέπειες του καταστροφικού σεισμού, για τα αιτήματα που υπάρχουν για βοήθεια και για τον τρόπο που μπορεί να παρασχεθεί.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για τον καταστροφικό σεισμό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα προσφέρθηκε πρώτη να υποστηρίξει την Τουρκία. «Θα πρέπει να θέσουμε όλες τις δυνάμεις μας στη διάθεση της Τουρκίας ανάλογα με το τι άλλο μπορεί να μας ζητήσουν. Η εκτίμησή μου είναι ότι προφανώς μιλάμε για έναν καταστροφικό σεισμό, η έκταση του οποίου θα αποτυπωθεί πλήρως με την πάροδο του χρόνου. Πρώτη έννοια πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η διάσωση και η σωτηρία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων βρίσκονται στα συντρίμμια» τόνισε.

Όπως είπε ο πρωθυπουργός, «είναι μια δουλειά που λόγω εμπειρίας την ξέρουμε και εμείς αρκετά καλά και νομίζω στη συνέχεια θα πρέπει να δούμε και τι άλλο εξοπλισμό, ιατροφαρμακευτικό υλικό, κουβέρτες, σκηνές, μπορεί να μας ζητήσουν οι Τούρκοι ώστε να τις αποστείλουμε στη συνέχεια».

Με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου επικοινώνησε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Following the devastating earthquake in Southern #Türkiye, I communicated w/ my 🇹🇷 counterpart @MevlutCavusoglu and I conveyed my condolences to the grieving families. I expressed 🇬🇷’s readiness to provide assistance immediately in the rescue efforts & coping with the damage.

