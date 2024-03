WISTA Hellas: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η νέα Εξελεγκτική Επιτροπή για τη διετία 2024-2026

Ανακοινώθηκε η σύνθεση του νέου Δ.Σ. της WISTA Hellas, του διεθνούς δικτύου γυναικών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου και το οποίο εκτείνεται σε 59 χώρες, για τη διετία 2024-2026.

Το νέο ΔΣ διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος: Βιβή Κολλιοπούλου,

Insurance Manager, Angelicoussis Group

Αντιπρόεδρος: Ακριβή Μπρίκου

CFO, Efshipping Company S.A.

Γ. Γραμματέας: Άννα Γιατρά

Shipbroker, Renaissance Shipbroking S.A.

Ταμίας: Σαμάνθα Λουράντου

Purchasing Manager – Member of the ESG Committee, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.

Μέλος: Μαρία Κυρατσούδη

Business Development Manager, American Bureau of Shipping (ABS)

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κυρίες Έφη Τσολάκη, Κατερίνα Μαχαίρα και Μάρα Μανουδάκη, ενώ την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν οι κυρίες Ελίνα Σουλή, Ελίνα Κασσωτάκη και Ιωάννα Τοπάλογλου.

Η εκλεγείσα πρόεδρος, Βιβή Κολλιοπούλου, είναι ενεργό μέλος της WISTA Hellas από το 2001, ενώκατείχε θέση στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου για το πρώτο έτος της θητείας 2004-2006, πριν μετακινηθεί στο Λονδίνο λόγω εργασιακών υποχρεώσεων. Επίσης, ήταν μέλος και στη συνέχεια Γενική Γραμματέας της Διοικούσας Επιτροπής ( ExCo) της WISTA International την περίοδο 2005 έως2009. Η Βιβή έχει παρακολουθήσει πολλές συνελεύσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια τόσο της WISTA Hellas όσο και της WISTA International και έχει υποστηρίξει πρωτοβουλίες της WISTA καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας της.

Έχει εργαστεί στον τομέα της ναυτασφάλισης και των απαιτήσεων σε εταιρίες όπως στους Richards Hogg Lindley και στο Standard P&I Club, τόσο στον Πειραιά όσο και στο

Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη. Το 2009 εντάχτηκε στη Thenamaris (Ships Management) Inc. ως επικεφαλής του τμήματος Ασφαλειών και Απαιτήσεων. Από το 2019 μέχρι σήμερα βρίσκεται στον όμιλο Αγγελικούση ως Διευθύντρια του Ασφαλιστικού Τομέα. Μέρος του ρόλου της είναι, επίσης, να προσελκύει και να αναπτύσσει νέους ταλαντούχους συνεργάτες, έχοντας πάντα ως στόχο να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία προς όφελος της ναυτιλιακής κοινότητας.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η προσέλευση των μελών κατά την Τακτική Γενική συνέλευση υπήρξε μεγάλη. Παρέστησαν 105 μέλη αυτοπροσώπως και 33 διά αντιπροσώπου.

Το Δ.Σ. εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στα απερχόμενα μέλη του ΔΣ κυρίες Έλπη Πετράκη, Ελίνα Κασσωτάκη και Ελίνα Σουλή για την αμέριστη συνεισφορά και τα επιτεύγματά τους κατά την θητεία τους.